shopping city sibiu aduce toamna aceasta noi premii în aplicația spot

Shopping City Sibiu marchează începutul sezonului de toamnă printr-o campanie plină de culoare și energie, oferindu-le vizitatorilor premii instant în aplicația de loialitate SPOT.

În perioada 3 – 31 octombrie 2025, cei care descarcă aplicația SPOT, își creează un cont și își aleg Shopping City Sibiu ca centru comercial favorit, primesc un cadou de bun-venit: unul dintre cele cinci jocuri smart, ideale pentru momente de relaxare și distracție în familie. Premiile se oferă în limita stocului disponibil.

Printre cadourile disponibile se numără:

Ludo – clasicul joc de strategie și noroc;

– clasicul joc de strategie și noroc; Tangram – puzzle creativ pentru minți istețe;

– puzzle creativ pentru minți istețe; Zuky – distracție pentru întreaga familie;

– distracție pentru întreaga familie; Mikado – test de răbdare și precizie;

– test de răbdare și precizie; Puzzle Mangram – provocare pentru imaginație.

Premiile pot fi revendicate urmând instrucțiunile disponibile în aplicație, iar ridicarea acestora se face de la biroul Info Point din Shopping City Sibiu. Numărul jocurilor este limitat: doar 250 de premii sunt puse la dispoziție.

De asemenea, utilizatorii aplicației SPOT sunt încurajați să scaneze bonurile de cumpărături la fiecare vizită în centrul comercial, pentru a acumula puncte de loialitate care pot fi transformate în recompense din catalogul SPOT.

Shopping City Sibiu continuă să ofere vizitatorilor experiențe plăcute și interactive, îmbinând cumpărăturile cu momentele de relaxare pentru întreaga familie.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.