În data de 19 octombrie 2025, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G., parte a Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, organizează la Sibiu cea de-a unsprezecea ediție a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, eveniment care se desfășoară simultan în 10 orașe din țară.

La Sibiu, marșul va începe la ora 15:00, pe traseul Piața Mare – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Mare, și este deschis tuturor celor care doresc să transmită un mesaj de solidaritate față de femeile și fetele afectate de violență.

Sub sloganul „Niciuna înfrântă! Niciuna uitată! Niciuna mai puțin!”, evenimentul atrage atenția asupra gravității violenței împotriva femeilor și fetelor din România și asupra nevoii urgente de acțiune și responsabilitate din partea autorităților.

Întreaga societate a fost zguduită anul acesta de crimele împotriva femeilor, de violența extremă a agresorilor, comisă în spațiul public, chiar în prezența copiilor. Aceste crime sunt acte de femicid și nu au fost întâmplătoare. Ele sunt consecința unei violențe repetate și sistematice exercitate de agresori, o violență care a escaladat în timp, devenind tot mai frecventă și mai gravă. Aceste tragedii ar fi putut fi prevenite dacă semnalele de alarmă ar fi fost luate în serios, iar autoritățile ar fi intervenit la timp.

Violența împotriva femeilor în cifre (România, 2024–2025):

41 de femei au fost ucise în primele nouă luni ale anului 2025 (@stop.femicidelor);

445 de femei au fost ucise de un membru de familie în ultimii 10 ani (IGPR);

36.417 plângeri au fost înregistrate în 2024 pentru infracțiunea de loviri și alte violențe (IGPR);

42% dintre femeile din România au trecut prin violență fizică, amenințări sau violență sexuală de-a lungul vieții (FRA, EIGE, 2024);

Aproape 1 din 2 femei din România au trecut prin violență fizică sau amenințări, violență sexuală sau violență psihologică din partea partenerului intim (FRA, EIGE, 2024).

Ce cer organizatorii marșului:

Modificarea legislației pentru a preveni femicidele și violențele care le preced, prin evaluarea și gestionarea riscului în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor;

Incriminarea căsătoriei forțate ca infracțiune distinctă și armonizarea legislației naționale cu Directiva europeană 1385/2024 privind violența împotriva femeilor și violența domestică;

Introducerea educației pentru egalitate de gen în școli, pentru ca tinerele generații să învețe despre respect, egalitate și relații sănătoase.

Cum se pot implica sibienii:

Participând la marșul din 19 octombrie, pentru a condamna public toate formele de violență împotriva femeilor

Distribuind informațiile despre marș și încurajând participarea comunității;

Mai multe informații și detalii despre eveniment se găsesc aici https://fb.me/e/78TYvtx4i