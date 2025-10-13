târgul de carte second-hand revine la sibiu cu ateliere pentru copii și lectură pentru toate vârstele

Sibienii sunt invitați sâmbătă, 18 octombrie 2025, la o nouă ediție Bookisit, un târg de carte second-hand dedicat copiilor și părinților.

Evenimentul va avea loc între orele 10:00 și 15:00, la Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu, situat pe strada Dealului nr. 6.

Conform organizatorilor, Bookisit nu este doar un târg de carte, ci un spațiu al generozității și al redescoperirii poveștilor. Aici, cărțile primesc o a doua viață, iar cei mici sunt încurajați să exploreze lectura și creativitatea prin activități dedicate lor. Inițiativa promovează un stil de viață responsabil și prietenos cu mediul, bazat pe principiile #refolosește, #reduce, #reciclează și #recitește.

Ce îi așteaptă pe participanți

-o colecție variată de cărți pentru toate vârstele, pregătite să-și găsească noi cititori

-patru ateliere creative și educative pentru copii, cu acces gratuit

-campania „Tu aduci cartea, noi ajutăm biblioteca”, la această ediție se strâng volume pentru copiii de la Școala din Mălâncrav, jud. Sibiu

-o atmosferă caldă, prietenoasă, cu oameni pasionați de lectură și activități pentru întreaga familie

În funcție de vreme, organizatorii au pregătit desfășurarea activităților la interior, într-un spațiu primitor, unde vizitatorii vor fi întâmpinați cu o cafea caldă oferită din partea casei.

Programul atelierelor

10:30 – 11:15 / Omuleții de hârtie – facilitatori: Planeta lui Da (2–6 ani)

12:00 – 12:45 / Arbori, fete și băieți – facilitator: Alexa Mitrică (7–11 ani)

13:00 – 14:00 / Povești pe covor de frunze – facilitator: echipa ERI Sibiu (6–10 ani)

14:00 – 14:45 / Lectură în limba germană – facilitator: Centrul Cultural German, prezent pe tot parcursul zilei și cu o bibliotecă mobilă

Cei care doresc pot aduce o carte pentru campania de donații, fiecare volum colectat va ajunge la copiii care au nevoie de povești și resurse educaționale.

Participarea la ateliere este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă.