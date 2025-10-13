țeapă cu dușul la sibiu: femeie păcălită de un „meșter” găsit pe un afiș, lipit pe un stâlp

O sibiancă povestește experiența frustrantă și costisitoare prin care a trecut, în prima săptămână a lunii octombrie, după ce a angajat un constructor pentru realizarea unui duș „walk in”. Femeia susține că lucrarea a fost executată necorespunzător, iar constructorul a refuzat să o remedieze, susținând că vina i-ar aparține ei.

O sibiancă susține că a fost înșelată după ce a contactat un constructor, luându-i numărul de telefon de pe un afiș lipit pe un stâlp din Sibiu. Femeia recunoaște că a greșit și că ar fi trebuit să apeleze la o firmă autorizată sau la persoane cu experiență, însă speră ca și alții să învețe din pățania ei și să evite astfel de situații. Ea susține că a plătit pentru o lucrare care nu a fost executată corespunzător, iar atunci când i-a adus constructorului la cunoștință problemele, acestea nu au fost rezolvate.

Lucrarea efectuată de un anumit „domn Mihai”, anunțată pe stâlpii din Sibiu, a costat-o 1400 de lei inițial. Însă, din cauza problemelor apărute, a mai fost nevoită să găsească un alt constructor și să plătească încă 700 de lei și să cumpere materiale suplimentare de circa 300 de lei. „Apa nu se scurgea cum trebuie. În loc să se ducă în partea stângă, se duce în partea dreaptă. Nu are panta necesară, trebuia să dau cu mătura ca să scot apa din duș”, explică femeia.

Constructorul susține că vina ar fi a clientei. „Nu sunt doar eu, suntem o societate. Clientul a stricat lucrarea. A băgat apă imediat după ce am plecat, băltea apă în duș la 5 minute. Trebuie respectate niște standarde. Nu am ce să repar dacă s-a deteriorat după ce am plecat”, a spus bărbatul

Alina spune însă că de la început lucrarea a fost greșită și că a fost „păcălită”. „Mi-a zis că lucrarea se va lăsa în jos și va avea pantă. Dar nu e adevărat, nu s-a lăsat nimic. Plăcile s-au desprins pentru că nu a fost făcut cum trebuie”, a mai spus sibianca.

După ce a constatat neregulile, a încercat să recupereze banii prin intermediul Protecției Consumatorului, dar fără succes. „La Protecția Consumatorului mi s-a spus că nu pot face nimic pentru că nu am cerut un bon fiscal de la constructor. La ANAF mi-au zis că îl vor controla. La Inspectoratul de Stat în Construcții nu m-au putut ajuta tot din cauza lipsei bonului fiscal. L-am sunat să vină să remedieze lucrarea, dar dispărut, nu a mai răspuns la telefon”, adaugă femeia.



























