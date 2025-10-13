tenis: sibianului victor cornea nu-i merge prea bine “la fileu”

Tenismenul sibian Victor Cornea a coborât în clasamentul ATP la dublu care a fost actualizat luni și a ajuns pe locul 139.
Cu 599 de puncte, sibianul Victor Cornea rămâne cel mai bine clasat român în topul ATP la dublu, pe locul 139. El este urmat de Alexandru Jecan pe locul 158, cu 522 puncte și Bogdan Pavel pe locul 170, cu 481 puncte. La începutul acestui an, Victor își seta ca obiectiv să intre în top 50 la dublu, dar de atunci a coborât vertiginos în clasament și este departe și de top 100.
Sibianul Victor Cornea s-a înscris la startul turneului ATP 125 de la Olbia – Italia, unde face pereche cu spaniolul Pujol Navarro. Perechea Cornea / Navarro va juca mircuri în primul tur la Olbia cu perchea Merino (Peru) / Negritu (Germania).
Victor Cornea și artista Andreea Bălan și-au programat nunta pentru primăvara anului viitor, iar detaliile importante sunt deja stabilite.
