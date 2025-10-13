trump avertizează rusia: „dacă războiul nu se oprește, trimit tomahawk-uri ucrainei”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, 12 octombrie, că este pregătit să autorizeze livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia nu pune capăt războiului. Liderul american a precizat însă că intenționează să discute mai întâi direct cu președintele rus Vladimir Putin.

„S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia, sincer. Vor Tomahawk-uri îndreptate în direcția lor? Nu cred,” a spus Trump jurnaliștilor, adăugând că decizia privind trimiterea armelor va depinde de disponibilitatea Moscovei de a opri conflictul.

„Poate că voi vorbi cu el. I-aș putea spune: dacă războiul nu se încheie, le voi trimite Tomahawk-urile,” a continuat președintele american, descriind aceste rachete drept „arme foarte ofensive”.

Trump a subliniat că „Rusia nu are nevoie de asta”, dar a avertizat că Statele Unite ar putea merge înainte cu transferul armelor dacă luptele vor continua.

„Cred că președintele Putin ar arăta bine dacă ar încheia acest conflict. Și cred că o va face. Dacă nu, nu va fi bine pentru el,” a spus liderul de la Casa Albă.

Reacția Kremlinului nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat, potrivit publicației Kyiv Independent, că „subiectul Tomahawk-urilor este de o îngrijorare extremă” și că „momentul actual este unul dramatic, pentru că tensiunile cresc din toate părțile.”

La Kiev, președintele Volodimir Zelenski a afirmat pe 9 octombrie că o posibilă livrare a rachetelor Tomahawk ar putea determina Rusia „să vadă realitatea” și să accepte negocieri.

Racheta de croazieră Tomahawk este un proiectil subsonic cu rază lungă de acțiune, capabil să lovească ținte aflate la distanțe cuprinse între 1.600 și 2.500 de kilometri, suficient pentru a atinge obiective situate chiar și în Siberia.