trump semnează planul de pace pentru gaza: „a durat 3.000 de ani”

Președintele american Donald Trump a participat luni, 13 octombrie, la semnarea unui plan de pace pentru Gaza și Orientul Mijlociu, în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh. După ce a parafat documentul, Trump a remarcat: „A durat 3.000 de ani”.

Conform Mediafax, evenimentul a reunit mai mulți lideri internaționali. După semnătura lui Trump, documentul a fost semnat și de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și de liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„Aceasta este o zi remarcabilă pentru întreaga lume”, a mai declarat Trump, subliniind că acordul ar putea preveni izbucnirea unui al Treilea Război Mondial.

Printre participanții la ceremonie s-au aflat aproximativ 20 de șefi de stat și guvern, inclusiv președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și liderii europeni Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer și Friedrich Merz. De asemenea, au fost prezenți regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. O apariție neașteptată a fost cea a președintelui FIFA, Gianni Infantino.