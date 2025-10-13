un nou cutremur, luni dimineață în românia

Un cutremur de magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineața, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la adâncimea de 140 km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov, relatează Digi24.

De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, în aceeași zonă, dar în județul Buzău, s-a înregistrat un cutremur de 3,7 la adâncimea de 121,6 km, resimțit în apropierea orașelor Buzău, Focșani, Sfântu-Gheorghe, Brașov și Ploiești.

În octombrie 2025, în România s-au produs zece cutremure cu magnitudini între 2 și 3,7 grade pe Richter. Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4, au avut loc pe 13 februarie în Buzău și 11 mai în Vrancea. În 2024, cel mai puternic cutremur a fost de 5,4, înregistrat pe 16 septembrie, tot în județul Buzău.