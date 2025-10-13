pod constructie autostradă în sibiu, cu drumuri modernizate și peisaje înzăpezite, infrastructură rutieră sigură și confortabilă, pentru trafic rapid și eficient în transilvania.

Circulația pe drumul de 10 kilometri care face legătura între DN69 și A1 se deschide luni, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Potrivit acestuia, circualția pe noul drum național, DN69A, care face legătura între DN69 și A1, se deschide luni la ora 17.00.

Drumul de 10 kilometri, construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.

DN69A are câte două benzi pe sens, este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere: la intersecția cu DN69, la intersecția cu DC58 și la intersecția cu A1.

