Circulația pe drumul de 10 kilometri care face legătura între DN69 și A1 se deschide luni, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR.
Potrivit acestuia, circualția pe noul drum național, DN69A, care face legătura între DN69 și A1, se deschide luni la ora 17.00.
Drumul de 10 kilometri, construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.
DN69A are câte două benzi pe sens, este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate trei noduri rutiere: la intersecția cu DN69, la intersecția cu DC58 și la intersecția cu A1.
Ultima oră
- Decizie definitivă: fostul ministru, Nicolae Bănicioiu, achitat în dosarul de luare de mită 10 minute ago
- Kevin rămâne în Capitală: sibianul care a debutat la Națională, s-a dus direct în cantonament 15 minute ago
- ANAF a confiscat un spațiu comercial în Ocna Sibiului: cere pe el ”o căruță de bani” / foto 38 de minute ago
- Se apropie Astra Film Festival 2025: zece zile de cinema, dialog și reflecție la Sibiu 54 de minute ago
- Modificări la proiectul parcării subterane de pe Siretului: știm cât vor dura lucrările o oră ago