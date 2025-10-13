urmează noi scumpiri la sibiu: cresc tarifele de salubrizare

Tarifele de salubrizare pe raza județului Sibiu urmează să crească de la 1 ianuarie 2026. Consilierii județeni se vor întruni într-o ședință extraordinară săptămâna aceasta pentru a aproba patru proiecte de hotărâre cu privire la noile scumpiri.

Operatorii de salubrizare Tracon SRL, Soma SRL și Eco-Sal SA au solicitat ajustarea tarifelor pentru activităților de depozitare, colectare, transport și tratare a deșeurilor de pe raza județului Sibiu. Aceștia argumentează creșterea spunând că tarifele pentru serviciile de salubrizare trebuie ajustate prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total.

Cresc tarifele de colectare și transport

SOMA a solicitat aprobarea majorării tarifelor de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu. „Operatorul, alături de solicitarea de ajustare a tarifului de colectare și transport deșeuri reziduale, voluminoase și periculoase, a tarifului de colectare și transport deșeuri biodegradabile, a tarifului de colectare și transport deșeuri reciclabile, a tarifului de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajarea și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor abandonate pe domeniul public și a deșeurilor provenite de la evenimente, a tarifului de colectare și transport cadavre de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, a depus fișele de fundamentare, adaptate în mod corespunzător, însoțite de justificarea valorilor notare propuse ale acestora”, se arată în referatul de aprobare.

Ajustarea tarifelor solicitate se va realiza prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total la toate cheltuielile de exploatare, fără a se modifica cantitatea programată avută în vedere la fundamentarea anterioară.

Astfel, tariful pentru colectare și transport deșeuri reziduale, voluminoase și periculoase va crește de la 400,84 lei/tonă la 438,06 lei/tonă. Tariful pentru colectare și transport deșeuri biodegradabile va crește de la 450,43 lei/tonă la 495,97 lei/tonă, tariful pentru colectare și transport a deșeurilor reciclabile va crește de la 1.103,62 lei/tonă la 1.208,74 lei/tonă. Tariful pentru colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajarea și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor abandonate pe domeniul public și a deșeurilor provenite de la evenimente va crește de la 218,96 lei/tonă la 240,07 lei/tonă sau de la 328,44 lei/mc la 360,11 lei/mc. Tariful pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale de pe domeniul public va crește de la 75,50 lei/kg la 82,91 lei/kg.

Se ajustează și tarifele pentru sortare și compostare

Soma a mai solicitat și ajustarea tarifelor activităților de sortare și compostare a deșeurilor municipale. Astfel, tariful pentru sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat va crește de la 768,05 lei/tonă la 828,74 lei/tonă. Tariful pentru tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalațiile de compostare va crește de la 333,23 lei/tonă la 359,56 lei/tonă.

„Procentul de creștere al celor două tarife este de 7,90%, inferior IPC total”, se arată în referatul de aprobare.

Depozitarea deșeurilor reziduale, mai scumpă

Societatea Tracon SRL a solicitat, de asemenea, ajustarea anumitor tarife de salubrizare. Prin urmare, tariful de depozitare a deșeurilor reziduale din județul Sibiu ar urma să crească de la 134,89 lei/tonă la 146,73 lei/tonă, însemnând o creștere de 8,78%.

Cantitatea de deșeu care se depozitează, luată în considerare în fundamentarea tarifului, este de 114.177 tone.

Tarif nou pentru tratarea aerobă a biodeșeurilor

Operatorul Eco-Sal SA a solicitat majorarea tarifului pentru activitatea de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare Târnava din Zona 3 Agnita și Zona 4 Mediaș. Tariful va crește de la 158,70 lei/tonă la 167,11 lei/tonă, însemnând o creștere cu 5,3 procente. Cantitatea programată a fi tratată și compostată în stația de compostare de la Târnava luată în considerare în solicitarea de ajustare a tarifului este de 7300 de tone.

Aceste ajustări pot fi solicitate de operatori o singură dată pe an. Noile tarife ar urma să intre în vigoare în 1 ianuarie 2026. Consilierii județeni vor vota cele patru proiecte în ședința extraordinară programată în 14 octombrie.