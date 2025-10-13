Oamenii interacționează cu lumea înconjurătoare în diferite moduri, așa că, nu se poate spune că există o cale corectă de a gândi, de a învață sau de a te comporta, ceea ce înseamnă că nu este normal să privim diferențele ca fiind anormale. Aproximativ 20% din populația lumii se confruntă cu probleme precum ADHD, autism, dislexie, discalculie și dispraxie. Aceste probleme legate de modul diferit de a gândi, învăța sau comporta ale creierului reprezintă, de fapt, niște variații naturale ale neurologiei umane, care sunt similare altor tipuri de diversitate.

Modul de procesare a informațiilor, de analiză și de raportare la anumite situații în cazul persoanelor care prezintă diferențe neurologice este unic, dar nu trebuie să schimbe în vreun fel felul în care ne raportăm la aceste persoane. De aceea, designul neurodivergent este utilizat de numeroase branduri pentru a crea experiențe digitale incluzive, care să reducă diferențele dintre oameni.

Principiile designului neurodivergent

Persoanele care se confruntă cu probleme de natură neurodivergentă au nevoie de medii interactive care să le ofere stabilitate, predictibilitate, flexibilitate și posibilitatea de control. Lista de mai joc conține principiile de bază ale designului neurodivergent, așa cum sunt:

Gestiunea senzorială – spațiile digitale sunt create respectând principiul managementului senzorial pentru a preveni supraîncărcarea sau subîncărcarea prin încorporarea de elemente interactive, lumini cu intensitate reduse, culori cu efect calmant, texturi variate și tipare care stimulează interesul persoanelor neurodivergente;

Asigurarea siguranței și predictibilității – crearea unor tipare clare, cu interfață interactivă și a unor zone de relaxare, care să reducă anxietatea contribuie la îmbunătățirea navigației prin interfață;

Control asupra mediului interactiv și posibilități de alegere – utilizatorii cu probleme au nevoie de control asupra mediului cu care interacționează, de posibilitatea de a alege (de exemplu, ajustarea intensității luminii) sau de existența unor opțiuni care să se plieze pe așteptările lor;

Flexibilitate pe termen lung – spațiile create trebuie să dispună de caracteristici care să nu se demodeze și care să fie valabile pe perioade lungi de timp, adaptându-se unei varietăți de tipologii și preferințe personale;

Limbaj solid, direct și clar – succesul experiențelor digitale se bazează pe interfețe care folosesc limbaje directe, fără elemente de jargon, clare și care sunt însoțite de note informative în cazul termenilor complecși sau tehnici.

Integrarea în procesul de creație al spațiilor pentru experiențele digitale a persoanelor care se confruntă cu probleme neurodivergente înseamnă feedback util și real pentru designeri.

De ce se folosește designul neurodivergent în crearea experiențelor digitale?

Principiile neurodivergente contribuie la crearea unor experiențe digitale atât incluzive, cât și accesibile, intuitive și personalizabile. Lista următoare conține beneficiile utilizării designului neurodivergent pentru realizarea unor experiențe digitale cu un grad extins de incluziune, așa cum sunt:

Creșterea nivelului de satisfacție și a gradului de angajament al utilizatorilor – ușurința în înțelegerea interfețelor de navigare, a listelor cu produse și servicii și a caracteristicilor platformelor online contribuie la creșterea satisfacției utilizatorilor, determinându-i pe aceștia să revină pentru noi experiențe;

Extinderea audienței – procentajul ridicat de persoane cu probleme de tip neurodivergent echivalează cu o audiență vastă pentru branduri, care obțin în acest fel acces la o bază largă de potențiali clienți;

Respectarea cerințelor legate de incluziune – în ultimii zece ani, incluziunea este o cerință legală, de aceea, crearea spațiilor digitale care respectă principliul incluziunii reprezintă nu doar un avantaj pentru brand, ci și îndeplinirea unei obligații legale;

Îmbunătățește nivelul de accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori – site-urile care sunt create cu un design simplu, are au o interfață de navigare intuitiva și prietenoasă cu utilizatorul, care oferă fonturi ce se pot personaliza și scheme de culori ajustabile îi ajută nu doar pe utilizatorii cu probleme neurodivergente, ci pe toți utilizatorii, inclusiv persoane în vârstă, pe cele cu diferite dizabilități, dar și pe utilizatorii care sunt atehnici;

Consolidează reputația brandului – prioritizarea incluziunii demonstrează că brandul este responzabilizat din punct de vedere social și că respectă principiile eticii în afaceri, ceea ce îi consolidează poziția pe piață și îi creste reputația în rândul utilizatorilor.

Experiențele digitale sunt îmbunătățite datorită reducerii încărcării cognitive, a creșterii ușurinței de citire a textelor, a îmbunătățirii navigației, precum și datorită individualizării experienței.

Sunt experiențele digitale cu design neurodivergent mai bune pentru toți utilizatorii?

Utilizarea designului neurodivergent contribuie atât la crearea unor experiențe digitale agreabile pentru utilizatorii cu probleme neurodivergente, cât și pentru utilizatorii de toate tipurile. Conținutul și structura clare, interfețele de navigare cu opțiuni de personalizare, metodele flexibile de interacțiune cu interfața (comanda vocală, interfața tactilă, combinațiile de taste, etc), tiparele predictibile care reduc confuzia și încărcarea congnitiva și creșterea nivelului de înțelegere a corectării erorilor îi ajută în mod real pe toți utilizatorii.