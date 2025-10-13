zi istorică: trump a aterizat în israel, iar hamas a început eliberarea ostaticilor / live video

Președintele american Donald Trump a sosit luni în Israel, la bordul Air Force One, într-o vizită scurtă înainte de a participa la summitul pentru pace din Orientul Mijlociu, organizat în Egipt.

Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim. Nu este clar dacă liderul de la Casa Albă va avea întâlniri cu familiile ostaticilor care ar urma să fie eliberați de Hamas. Vizita face parte dintr-un turneu mai amplu al președintelui, menit să sprijine eforturile diplomatice pentru stabilizarea regiunii și relansarea procesului de pace.

Guvernul israelian a anunțat că toți ostaticii rămași în viață în Gaza au fost eliberați de Hamas și predați Crucii Roșii. Cei 13 prizonieri sunt în drum către forțele israeliene din interiorul Fâșiei Gaza. Un prim grup de șapte persoane a fost eliberat mai devreme în cursul zilei și a ajuns deja pe teritoriul israelian, în timp ce rămășițele celor 28 de ostatici decedați urmează să fie predate în cursul zilei.

Imagini transmise în direct au surprins un convoi al Crucii Roșii, format din cinci vehicule, plecând din orașul Khan Younis, în sudul Gazei, în aplauzele localnicilor și sub supravegherea luptătorilor Hamas.

În paralel, biroul de presă al Hamas a anunțat că 173 de camioane cu alimente, medicamente și combustibil au intrat duminică în Fâșia Gaza, printre acestea fiind trei camioane cu gaz de gătit și șase cu motorină pentru brutării, generatoare și spitale. Autoritățile locale avertizează însă că volumul ajutoarelor rămâne foarte limitat, reprezentând „o picătură într-un ocean al nevoilor”. Se estimează că livrările vor crește semnificativ în zilele următoare, ca parte a planului de pace în 20 de puncte propus de președintele Trump.