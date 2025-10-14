În cursul zilei de 13 octombrie, polițiștii sibieni au intervenit la cinci cazuri de violență domestică, în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor. Într-unul dintre aceste cazuri, evaluarea riscului a indicat pericol iminent pentru viața și siguranța victimei, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Cazul a fost raportat la Postul de Poliție Laslea, unde o tânără de 27 de ani a reclamat că fostul concubin, în vârstă de 44 de ani, ar fi amenințat-o telefonic cu acte de violență.

Bărbatul, domiciliat în aceeași localitate, se află în prezent în afara țării, dar potrivit polițiștilor urmează să revină în România la o dată ulterioară.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat un risc iminent pentru libertatea și integritatea fizică a femeii, astfel că au emis un ordin de protecție valabil cinci zile împotriva bărbatului.

Autoritățile au anunțat că vor monitoriza situația conflictuală pentru a preveni orice escaladare a tensiunilor și posibile fapte de violență.