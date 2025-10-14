Pregătirile pentru Crăciun au început, iar cumpărarea porcului este, ca în fiecare an, un pas important pentru mulți sibieni. Crescătorii din județ oferă deja spre vânzare porci crescuți în gospodării, iar mulți dintre ei permit clienților să-i rezerve din timp, cu o arvună de doar câteva sute de lei.

Pe rețelele sociale și pe site-urile de mică publicitate, apar numeroase oferte cu porci de vânzare în județul Sibiu. Prețurile variază: porcul în viu pornește de la 11 lei/kg și poate ajunge până la 16 lei/kg, în funcție de greutate, rasă și zonă. Crescătorii spun că tarifele sunt similare cu cele de anul trecut.

„Vând doi porci, în jur de 250 de kilograme. Pentru mai multe detalii, sunați-mă. Din șase porci, patru sunt deja rezervați pentru Crăciun”, spune un vânzător din Șeica Mică.

Un alt crescător din Șeica Mare spune că la el se pot rezerva porci pentru Crăciun. „Am șase porci mari, cam 200 kg fiecare. Dau cu 16 lei kilogramul, ca și anul trecut. Nu dau mai scump. I-am dat cu 16 lei pentru că s-au scumpit toate, dar trebuie să veniți, îl vedeți, și dacă vă place, îl rezervați pentru Crăciun. Sunt porci mari, marfă de calitate”, a spus fermierul.

Porci crescuți la țară, transport în toată țara

Un alt crescător din Copșa Mică susține că porcii sunt crescuți tradițional, fără concentrate.

„15 lei kilogramul, dar e crescut la țară, fără concentrate, fără prostii. Dacă lăsați arvună, cu toată plăcerea. Așa am făcut în fiecare an. 200, 300 de lei arvuna. Are în jur de 180 de kilograme. Până la Crăciun mai este încă un pic”, a spus acesta.

Alții oferă și transportul. „Vând porci de carne. Suntem din Sibiu și transportăm în toată țara”, se arată într-un anunț.

Unele anunțuri vin cu o notă de umor, mai ales cele pentru purcei: „Vând purcei înțărcați, mâncăcioși, la preț de criză! Mediaș. La mai mulți negociem! 330 lei bucata pe ales, 300 la grămadă!”, se arată într-un alt anunț.