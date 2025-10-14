Un accident a avut loc, marți, în jurul orei 15.30, pe DN 14, la ieșirea din localitatea Șura Mare.

Polițiștii și pompierii sibieni au intervenit marți, la un accident la ieșirea din localitatea Șura Mare. „În urma unui apel 112, polițiști rutieri se deplasează pe DN 14, la ieșirea spre localitatea Șura Mare, unde a fost sesizată producerea unui eveniment rutier”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 14 la ieșirea din localitatea Șura Mare la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. De asemenea, intervine și un echipaj SAJ cu medic.

Din primele informații două persoane implicate în accident primesc îngrijiri medicale la fața locului. Misiunea este în desfășurare, revin cu date”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.