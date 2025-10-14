analiză storia: tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea tva, conform datelor publice

În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate din mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial cu privire la noua valoare a TVA-ului.

Piața imobiliară din România a trecut recent printr-o majorare semnificativă a taxării, prin eliminarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite locuințe noi și creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%.

Cu toate acestea, datele oficiale publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, cel puțin până acum, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale nu a înregistrat o scădere semnificativă în urma acestei schimbări de fiscalitate.

Astfel, în primele două luni de la intrarea în vigoare a noii cote standard de TVA, adică în lunile august și septembrie, au avut loc în total 27.800 de tranzacții, în creștere cu 10,5% comparativ cu cele aproape 25.200 de tranzacții cumulate în mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial din 2 iulie cu privire la majorarea TVA.

De asemenea, numărul de tranzacții din august și septembrie a fost foarte apropiat de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut (-0,9%). În plus, merită menționat că în lunile mai și iunie 2025 au avut loc cumulat cu 8,4% mai multe tranzacții comparativ cu perioada mai-iunie 2024.

„După majorarea TVA, cumpărătorii sunt ușor mai precauți, aspect reflectat și în datele Storia: numărul de contactări directe pentru anunțurile publicate pe platformă a scăzut cu 2%, evoluție similară celei indicate de datele publice, care arată o diminuare de 1% a numărului de tranzacții. Pe de altă parte, interesul pentru căutarea de locuințe rămâne ridicat, numărul de vizualizări pentru anunțuri fiind mai mare cu 25% în august-septembrie 2025 față de perioada similară a anului trecut, chiar dacă, de această dată, anunțurile convertesc mai puțin”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Datele anterioare arată că luna iulie a fost una atipică pe piața imobiliară, ca urmare a faptului că a fost luna în care s-a decis majorarea TVA și, în consecință, ultima lună în care cumpărătorii de locuințe noi au mai putut beneficia de cota redusă de TVA de 9% și de precedenta cotă standard de 19%.

Astfel, în iulie 2025 au avut loc 17.300 de tranzacții, cu 17% mai multe decât în iulie 2024 și cu 35% peste nivelul din iunie 2025, pentru ca în august 2025 numărul de tranzacții să scadă cu 17% comparativ cu iulie 2025. Iulie 2025 a fost cea mai bună lună pentru tranzacții de după martie 2022, când au avut loc 17.900 de tranzacții.

Strict în luna septembrie, la nivel național au avut loc 13.400 de tranzacții, în scădere cu 6,4% comparativ cu septembrie 2024. Piața din București a avut o evoluție asemănătoare cu media națională și a înregistrat o scădere cu 7,4%, la aproape 3.900 de tranzacții.

Dintre piețele imobiliare majore ale României, doar Timiș a înregistrat o scădere mai mică decât media națională (-4,3%, la 860 de tranzacții), în timp ce Cluj (-18,8%), Constanța (-15,2%), Iași (-32%) sau Ilfov (-13,8) au înregistrat scăderi mai accentuate. De altfel, spre deosebire de alte luni, toate județele majore au avut mai puțin de 1.000 de tranzacții.

Piața imobiliară în primele nouă luni ale anului

La nivelul primelor nouă luni ale anului, numărul de tranzacții este foarte apropiat de cel raportat în perioada similară a anului trecut: peste 119.600, în scădere nesemnificativă cu 0,4%.

Cea mai mare piață imobiliară este de departe București, cu aproape 34.800 de tranzacții, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,5% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2024.

În schimb, principalele județe imobiliare au raportat în general creșteri. Astfel, în Constanța au avut loc 7.500 de tranzacții (+17,5%), la Cluj 7.200 de tranzacții (+7,1%), iar în Ilfov aproape 6.800 de tranzacții (+2,2%). În schimb, Iași a înregistrat un declin cu 22,4%, la aproape 5.400 de tranzacții, în timp ce în Timiș au avut loc 7.300 de tranzacții (-2,8%).

Numărul de ipoteci este în continuare în creștere

În ciuda scăderii numărului de tranzacții, luna septembrie a adus o creștere cu 9,2% a numărului de ipoteci active, la peste 7.600. Dintre acestea, aproximativ 2.300 de ipoteci active se află în București, în creștere cu 7,6% comparativ cu septembrie 2024.

La nivel național, evoluțiile au fost însă diametral opuse în marile județe: s-au înregistrat creșteri puternice în Iași (36,5%) și Timiș (+17,7%), dar și scăderi majore în Cluj (-15,8%) și Constanța (-6,7%).

În cele două luni care au trecut de la majorarea TVA (august și septembrie), numărul de ipoteci active a depășit 15.500 și a fost cu 11,8% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. De asemenea, numărul ipotecilor din acest interval a fost cu 7,1% mai mare comparativ cu cel din perioada mai-iunie 2025. În plus, merită observat că în perioada mai-iunie 2025 numărul ipotecilor active a fost de aproape 14.500, cu 19,3% peste nivelul înregistrat în perioada mai-iunie 2024.

Între timp, în primele trei trimestre ale anului, numărul de ipoteci active a depășit 68.500, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,3% comparativ cu primele 9 luni ale anului trecut. Și în acest caz se observă o creștere a ipotecilor active din București (+3,3%), Cluj (+21,7%) sau Timiș (+27%), concomitent cu o stagnare în Constanța (+0,8%) și o scădere accentuată în Iași (-23,1%).

Este important de menționat că numărul de ipoteci active pe care îl raportează ANCPI în fiecare lună include și creditele ipotecare de refinanțare. ANCPI nu oferă o statistică separată pentru acestea din urmă, însă uzual numeroase persoane aleg să-și refinanțeze creditele ipotecare pentru a beneficia de o perioadă de 3-5 ani de dobândă fixă.

Banca Națională a României (BNR) a decis în ședința din 8 octombrie să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5%. Dobânda nu a mai fost modificată din august 2024, iar BNR argumentează decizia prin creșterea inflației pe fondul eliminării prețurilor plafonate la energie electrică și a majorării TVA la cotele de 11% și 21%.

Pe de altă parte, indicele ROBOR la 3 luni este în această perioadă de 6,48%, în scădere ușoară de la valoarea de 6,54% din prima parte a lunii septembrie. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare acordate înainte de 1 mai 2019.

Între timp, indicele IRCC, utilizat pentru creditele ipotecare acordate după 1 mai 2019, a ajuns la 6,06%, cea mai mare valoare de la introducerea acestuia. Noua valoare este cu 0,51 de puncte procentuale mai mare decât valoarea anterioară și se va aplica în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.

Autorizațiile de construire în august 2025

Între timp, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat recent datele cu privire la autorizațiile de construire eliberate pe parcursul lunii august. Astfel, la nivel național au fost emise aproximativ 3.500 de autorizații (+4,4%), dintre care aproape 1.100 în mediul urban (+8,8%) și 2.400 în mediul rural (+2,5%).

Cu toate acestea, suprafața utilă autorizată în august este în scădere cu 3,7%, la aproape 779.000 de metri pătrați. Dintre aceștia, 369.000 de metri pătrați sunt asociați unor proiecte imobiliare din mediul urban, în scădere cu 14,6%, în timp ce mediul rural a înregistrat o creștere cu 8,9%, la 410.000 de metri pătrați.

Pentru cele mai recente trei luni pentru care INS a publicat date (iunie-august 2025), datele indică creșteri pe linie. Astfel, numărul de autorizații a fost de aproape 10.700 (+9,9%), dintre care 3.100 în mediul urban (+5,5%) și peste 7.500 în rural (+11,9%).

Creșteri pe linie s-au înregistrat și la suprafața utilă autorizată pentru același interval: 2,89 de milioane de metri pătrați utili (+30,3%), dintre care 1,6 milioane în urban (+44%) și 1,3 milioane în rural (+16,2%).

De asemenea, de la începutul acestui an, creșterile se mențin pe linie atât la nivel de autorizații, cât și la nivelul suprafeței utile. Astfel, în primele 8 luni ale anului, autoritățile au eliberat 24.800 de autorizații (+4,4%), dintre care 7.400 în mediul urban (+2,2%) și 17.400 în mediul rural (+5,4%).

De asemenea, suprafața autorizată în primele 8 luni ale anului a depășit 6 milioane de metri pătrați și este cu 9,8% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. În mediul urban au fost autorizate locuințe cu o suprafață de 3,1 milioane de metri pătrați, iar în mediul rural de 2,98 milioane de metri pătrați. În ambele cazuri, creșterea este de 9,8% comparativ cu primele 8 luni din 2024.

Datele publicate de INS oferă informații și despre numărul de locuințe autorizate. Astfel, la nivelul primelor 8 luni ale anului, au fost autorizate 53.700 de locuințe la nivel național, în creștere cu 9,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe locuințe au fost autorizate în județul Ilfov (7.500, în creștere cu 30,6%), urmat de București cu 6.800 de locuințe (+13,9%). Peste 4.000 de locuințe (+26,8%) urmează să se construiască pe baza acestor autorizații și în județul Timiș, în timp ce în Constanța se vor ridica aproape 3.600 de locuințe (-15,7%).

Potrivit datelor raportate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro, folosită ca reper în aproape orice tranzacție imobiliară, a avut în luna septembrie 2025 o valoare medie de 5,0737 lei, în creștere cu 0,16% comparativ cu valoarea medie de 5,0654 din august 2025 și cu 2% comparativ cu valoarea medie de 4,9743 lei din septembrie 2024.

