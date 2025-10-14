Trei bărbați, cu vârste de 20, 23 și 29 de ani, domiciliați în județele Argeș și Vâlcea, au fost reținuți de polițiști după ce au fost identificați ca fiind autorii unui furt din două rulote comis în luna iunie pe Transfăgărășan, în zona localității Cârțișoara.
Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi sustras bani și bunuri din interiorul a două rulote parcate, cauzând un prejudiciu estimat la 13.000 de lei. În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, sub coordonarea procurorului de caz, au fost obținute probe care au dus la identificarea suspecților.
În cursul zilei de 13 octombrie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Argeș și Vâlcea. În urma acestora, au fost ridicați aproximativ 5.000 de lei și a fost indisponibilizat un autoturism care ar fi fost folosit la comiterea faptelor.
Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara, urmând ca astăzi să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Avrig, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor trei suspecți și recuperarea integrală a prejudiciului.
