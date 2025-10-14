Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. Trei mașini au fost implicate în eveniment, o persoană fiind rănită.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că 3 autoturisme sunt implicate într-o coliziune față-spate, produsă pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers.

„În timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii spre Bulevardul Mihai Viteazu, o femeie în vârstă de 28 de ani, domiciliată în Tălmaciu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa, de către un sibian de 48 de ani, pe care l-a proiectat în alt autoturism , condus pe aceeași direcție de deplasare de o sibiancă, în vârstă de 29 de ani”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, conducătoarea auto în vârstă de 29 de ani a suferit vătămări corporale. Ea a fost dusă la spital de un echipaj SMURD. „Aceasta a primit asistență medicală la fața locului și a fost transportată la spital pentru mai multe investigații, întrucât acuza cefalee”, precizează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetarea la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă este ușor îngreunat.