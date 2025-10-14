Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. Trei mașini au fost implicate în eveniment, o persoană fiind rănită.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că 3 autoturisme sunt implicate într-o coliziune față-spate, produsă pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers.
„În timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii spre Bulevardul Mihai Viteazu, o femeie în vârstă de 28 de ani, domiciliată în Tălmaciu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa, de către un sibian de 48 de ani, pe care l-a proiectat în alt autoturism , condus pe aceeași direcție de deplasare de o sibiancă, în vârstă de 29 de ani”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului, conducătoarea auto în vârstă de 29 de ani a suferit vătămări corporale. Ea a fost dusă la spital de un echipaj SMURD. „Aceasta a primit asistență medicală la fața locului și a fost transportată la spital pentru mai multe investigații, întrucât acuza cefalee”, precizează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cercetarea la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă este ușor îngreunat.
Ultima oră
- A început goana după porcul de Crăciun: sibienii fac rezervări, cu arvună de câteva sute de lei 12 minute ago
- Sibiul ajunge pe scena din Shanghai: Teatrul „Radu Stanca”, invitat la cel mai mare festival din Asia 19 minute ago
- Trei sibieni prinși la furat de lemne în Alba: au fost reținuti de poliție / video 31 de minute ago
- Se oprește apa în Gușterița: Apă Canal face lucrări 50 de minute ago
- Dezvoltatorul The Lake Home pregătește un proiect de 10 milioane de euro în centrul Sibiului: The River Hotel o oră ago