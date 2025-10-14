Locuitorii cartierului Magnolia se confruntă de mai mulți ani cu problema mașinilor parcate neregulamentar. Unele blochează intrările în garaje, altele accesul la containerele de gunoi. Poliția Locală nu poate aplica nicio amendă aici, deoarece zona este o proprietate privată. Din acest motiv, mulți conducători auto se comportată precum într-o „junglă” urbană.

Problema mașinilor parcate neregulamentar care încurcă buna circulație în cartierul Magnolia nu este nouă. Cititori ai ziarului Ora de Sibiu semnalau acest aspect încă din anul 2020. Deși în cartier sunt amenajate în jur de 1.500 de locuri de parcare, fiindcă numărul mașinilor este foarte mare, multe ajung să fie parcate la întâmplare: la colțul străzilor, în fața garajelor și în fața containerelor de gunoi.

O cititoare Ora de Sibiu a readus în discuție această problemă după ce, în cursul zilei de luni, mașina de gunoi nu a putut ridica deșeurile fiindcă un autoturism bloca accesul la ghenă. „Nu s-a ridicat gunoiul, deoarece cineva a parcat aiurea, a blocat intrarea la ghenă. Ce vină avem noi oamenii de buna credință care locuim aici, care plătim taxe, care plătim gunoiul? Nu se poate ridica si miroase groaznic”, a spus cititoarea.

Femeia consideră că „Magnolia este un sat fără câini”. Fiindcă zona este o proprietate privată, cei certați cu bunul simț nu sunt sancționați. Poliția Locală are competențe în domeniul circulației publice și a parcărilor doar pe domeniul public al municipiului Sibiu. „Eu m-am săturat să fim ignorați de toate instituțiile orașului Sibiu. Poliția nu vine la sesizări să dea amenzi mașinilor parcate aiurea zilnic, pentru că acest cartier este condominiu. Așa au decis tot instituțiile acestui oraș când au dat autorizația de construire a unui cartier cu 1200 de apartamente. Noi suntem proprietate privată, pentru că dezvoltatorul nu a cedat străzile către primărie la finalul proiectului, iar Poliția nu vine la sesizări în acest cartier”, a adăugat femeia.

