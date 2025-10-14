Valul demisiilor din AUR continuă. După ce președintele filialei județene Sebastian Suciu și-a anunțat retragerea din partid, și Aurel Nistor, vicepreședintele filialei județene și președintele organizației municipale Mediaș, a demisionat.

Aurel Nistor, vicepreședintele filialei județene AUR Sibiu și președintele organizației municipale AUR Mediaș, și-a anunțat demisia din funcții și retragerea din partid. El spune că a luat decizia „din respect” pentru președintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și secretarul general al filialei județene, Marius Matei.

„Din respect pentru colegii mei, domnul doctor Sebastian Suciu și domnul Matei Marius — oameni de care mă leagă o prietenie profundă și cu care împărtășesc aceleași principii și valori — și alături de care am reușit, prin eforturi și sacrificii imense, să scriem o pagină frumoasă, cred eu, în “cartea de istorie” a AUR Sibiu, am decis ca, odată cu ei, să renunț la calitatea de membru AUR și, implicit, la funcțiile deținute în cadrul partidului: cea de vicepreședinte al filialei județene și de președinte al organizației municipale Mediaș”, a anunțat Aurel Nistor.

Aurel Nistor spune că va continua să facă „lucruri bune pentru semeni” fără să fie membru într-un partid politic. „Cred cu tărie că, pentru a putea face lucruri bune pentru semeni, nu este o condiție să fii membru al unui partid. Tocmai de aceea, sunt convins că această decizie îmi va oferi timpul și libertatea necesare pentru a mă putea dedica unor proiecte de suflet — proiecte care pot ajuta mult mai mult comunitatea și care pot aduce împreună oameni de calitate, care iubesc românii și România și care, poate, până acum, au avut rețineri în a se implica, din cauza unei sigle de partid. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în această perioadă, le doresc succes în continuare și sper, din tot sufletul, că vor reuși să mențină ceea ce s-a construit în ultimii cinci ani, sub coordonarea domnului doctor Sebastian Suciu”, a adăugat Aurel Nistor într-o postare pe Facebook.