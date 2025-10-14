Un bărbat în vârstă de 49 de ani este căutat de poliție. Familia nu mai reușește să dea de el de aproape o lună. Dacă îl vedeți, sunați la 112!

„La data de 14 octombrie a.c., polițiștii sibieni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, din data de 20 septembrie a.c., fratele său, SAS ȘTEFAN MARIAN, în vârstă de 49 de ani, nu mai poate fi contact și nu se află nici la domiciliu, în municipiul Mediaș”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 172 cm, greutate 60 de kg, păr grizonant.

La momentul plecării persoana purta un tricou alb, o bluză deschisă la culoare și pantaloni albaștri. Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care persoana le-ar putea avea.

Dacă puteți oferi informaţii despre această persoană, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.