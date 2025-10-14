Grupul Novarion, cunoscut pentru investițiile sale ample în dezvoltări imobiliare din Sibiu, își propune să construiască un hotel de 10 milioane de euro, chiar în inima Sibiului.

Novarion are două ramuri principale de activitate: lucrări publice prin licitații, în special reabilitări derulate prin PNRR, și dezvoltări imobiliare proprii, cele mai importante fiind la Sibiu.

Hotel de 10 milioane de euro în centrul Sibiului

Compania a obținut PUZ-ul pentru un teren aflat într-o zonă premium din centrul istoric, unde va construi The River Hotel, un proiect de 3.000 mp pentru care există deja scrisori de intenție de brand din partea Hilton, Marriott și Accor.

“Avem un teren într-o zonă centrală a Sibiului pentru care am obținut PUZ-ul și unde vom face un hotel. Va fi The River Hotel. Este un proiect de 10 milioane de euro, 3.000 de metri, în zona istorică, foarte bine poziționat. Ori o să extindem parteneriatul cu HUBIX ori ne vom lua un partener pe partea de hospitality.” a declarat pentru Economedia fondatorul Novarion, sibianul Raul Țărnaru

The Lake Home, unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale din Sibiu

-200 de apartamente deja vândute

-100 finalizate, alte 168 în construcție

-5 hectare în dezvoltare + încă 7 hectare achiziționate pentru extindere

-Prețuri între 1.600 și 2.300 euro/mp (mediu-premium)

Conform datelor transmise, la hotelul The Lake Home mai avem de lucru patru ani, este un proiect de 5 hectare și deja am achiziționat 7 hectare în altă parte a Sibiului. În plus, în jurul proiectului The Lake Home mai avem 3 hectare securizate, urmează să le tranzacționăm și să mai adăugăm 300 de apartamente la proiect.