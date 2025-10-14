Derby-ul județului Sibiu în Liga 3, Inter – ACS Mediaș naște orgolii mari, iar duelul programat vineri, de la ora 18.00, pe Municipal este unul deschis oricărui rezultat.

Organizatorii de la Inter Sibiu se așteaptă la circa 1000 de spectatori vineri, la ora 18.00, la duelul județean cu ACS Mediaș, de pe ”Municipal”. La fel ca până acum, Inter va deschide publicului doar inele A2 și A3, suficient pentru circa 3500 de spectatori. Prețul biletelor este de 10 lei, iar copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit.

Biletele vor fi disponibile fizic vineri la casieria Stadionului Municipal. Tichetele sunt disponibile și online, pe platforma Bilete.ro.

”Până acum am avut 3-400 spectatori, vineri ne așteptăm la 1000 de oameni, este un duel județean care naște orgolii. Noi în principiu toate jocurile de acasă dorim să jucăm vineri în nocturnă, însă pot apărea situații în care stadionul este ocupat. Clasamentul în serie este foarte echilibrat, după Vâlcea și Jiul care s-au detașat, suntem 6 echipe despărțite de doar 1 punct, lupta pentru play-off este foarte strânsă” a spus Ovidiu Comșea, directorul sportiv al Interului.

ACS Mediaș este pe locul 4, cu 12 puncte din 8 jocuri, dar echipa de pe malul Târnavei Mari a risipit deja multe puncte pe teren propriu, în care nu a reușit nicio victorie în cinci meciuri! În schimb, are trei victorii din tot atîtea jocuri în deplasare. Medieșenii nu au pierdut în ultimele cinci jocuri oficiale.

Inter este pe 8, cu 11 puncte din 8 meciuri, însă are până acum un parcurs mai echilibrat. Sibienii au pierdut ultimul meci, în deplasare, cel de la Bascov.

Cele două echipe au fost ultima dată adversare în Liga 4 Sibiu, în urmă cu trei ani, când Mediaș a avut câștig de cauză, reușind promovarea în acel sezon.