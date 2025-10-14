kevin ciubotaru, lăudat și “criticat” de mircea lucescu. ”are personalitate, dar.. ”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a debutat la Naționala de seniori în amicalul cu Moldova, iar selecționerul Mircea Lucescu anunță public că va conta în viitor pe el.

Kevin Ciubotaru pare că l-a impresionat de pe primele antrenamente pe selecționerul naționalei, Mircea Lucescu. Kevin a fost rezervă la meciul crucial cu Austria, unde experimentatul Chipciu a fost titular, dar l-a lăsat în afara lotului pe Opruț, fostul jucător al Sibiului.

Mircea Lucescu, cel care i-a dat șansa debutului la națională lui Kevin Ciubotaru l-a analizat public pe fundașul stânga de la FC Hermannstadt, cu plusuri și minusuri.

”Kevin trebuie lăsat să crească, are niște calități senzaționale, viteză foarte bună, agresivitate, fizic foarte bun și are personalitate în joc. Știu că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să îl pună la punct și Kevin poate fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională” a declarat Mircea Lucescu la emisiunea Fanatik Superliga.

Selecționerul a subliniat că Kevin Ciubotaru (21 ani) trebuie crescut, pentru că are calități aparte, care îl pot fae un jucător de top. ”Ciubotaru este mai puțin util în jocul defensiv pentru acest moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt utili în jocul ofensiv. Faza defensivă se mai poate învăța, dar faza de atac, nu, ori ai personalitate, ori nu. Kevin o are, trebuie doar crescut. S-ar putea să clacheze la un moment, dar cât timp demonstrează aceaste calități, trebuie să îl susținem. Trebuie să găsim soluții să îi încurajăm pe acești băieți tineri, să avem curaj să îi introducem” a mai spus Mircea Lucescu la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

La națională, concurența pe care o are Kevin Ciubotaru pentru postul de fundaș stânga este una acerbă, cu Nicușor Bancu, Alex Chipciu sau Andrei Borza.

După încheierea acțiunii la naționala mare, jucătorul Sibiului s-a alăturat lotului U21 pentru a-l sprijini pe selecționerul Curelea în vederea meciului cu Cipru, programat marți seară și în care a fost anunțat titular.

Fundașul stânga are în CV cluburi prestigioase la nivel de juniori, precum Parma și Glasgow Rangers, dar a debutat la nivel de Superliga pentru FC Hermannstadt. Sibiul l-a luat anul trecut, dar l-a împrumutat pentru un sezon la Liga 2, la Unirea Ungheni.