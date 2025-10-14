la pas prin șeica mică și agârbiciu: descoperă via transilvanica și gusturile care au cucerit ardealul

Cei care iubesc natura, poveștile locale și gusturile autentice sunt invitați sâmbătă, 25 octombrie, la o experiență de neuitat pe Via Transilvanica.

Traseul propus de programul „Anii Drumeției” străbate segmentul Șeica Mică – Agârbiciu, printre păduri îmbrăcate în culorile toamnei și dealuri blânde, bogate în vegetație și faună.

La finalul drumeției, participanții vor ajunge la ferma familiei Mădăraș din Agârbiciu, locul unde se nasc celebrele „brânzeturi dumnezeiești”. Părintele Nicolae Mădăraș, împreună cu cei cinci fii ai săi, cresc vaci din rasa „brună de Maramureș” și prepară produse lactate apreciate nu doar în zona Copșa Mică – Mediaș, ci și dincolo de granițele județului, până la Blaj.

„Cei care încă nu au ajuns la ferma familiei Mădăraș au acum ocazia să o facă în cadrul unei drumeții de suflet. Vom povesti despre natură, despre istorioarele locului și, mai ales, vom gusta din bucatele atent realizate la ferma părintelui. Sunt sigură că va fi o ieșire pe gustul tuturor”, spune Nicoleta Ocneriu, ghid al programului „Anii Drumeției”.

Detalii despre traseu, echipament și înscrieri pot fi găsite pe site-ul www.aniidrumetiei.ro. Locurile sunt limitate.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Judetean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

