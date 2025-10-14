SC Elis Pavaje SRL – compania câștigătoare din nouă care au ofertat. Valoarea totală a contractului mai mică cu 20 la sută.

Consiliul Județean Sibiu a finalizat procedura de achiziție publică pentru proiectul „Modernizarea drumului județean DJ 106G, de la km 12+511 până la km 31+604, pe traseul intersecție DN1 – Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos (DC72) – Ludoș – Gusu – intersecție DJ 107B, inclusiv relocarea utilităților”, aferent tronsoanelor 2 și 3. În urma finalizării licitației urmează semnarea contractului de execuție.

Pentru această investiție au fost depuse nouă oferte, iar ofertantul declarat câștigător este societatea SC ELIS PAVAJE SRL, cu prețul de 45.688.526,52 lei (fără TVA), oferta fiind mai mica cu 20% fața de valoarea inițială estimată a contractului, care a fost de 57,43 milioane lei (fără TVA).

După semnarea contractctului de execuție va fi predat amplasamentrul către constructor pentru începere a lucrărilor. Conform contractului de finanțare execuția trebuie finalizată până în 31 decembrie 2026.

Investiția este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu cofinanțare din bugetul județului Sibiu în valoare de 1.747,06 mii lei. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preț, luând în calcul atât oferta financiară, cât și experiența tehnică, dotările propuse și garanția lucrărilor.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Sibiu urmărește modernizarea infrastructurii rutiere din zona de vest a județului, asigurând o legătură rutieră modernă și sigură între localitățile Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoș și Gusu, cu beneficii directe pentru locuitori și pentru dezvoltarea economică a întregii zone.