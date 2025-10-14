Lucrările de reabilitare a rețelei de apă de pe strada Rennes din Sibiu vor continua până în luna decembrie, potrivit reprezentanților Apă Canal Sibiu. Strada este închisă complet circulației pe tronsonul Bulevardul Victoriei și strada Zaharia Boiu. (DETALII AICI)

Intervențiile pe strada Rennes au început la sfârșitul lunii septembrie și vizează în primă fază tronsonul cuprins între Bulevardul Victoriei și strada Zaharia Boiu. Constructorul contractat de SC Apă Canal SA desfășoară aici lucrări ample de modernizare a infrastructurii de apă potabilă. Celălalt tronson, cuprins între strada Zaharia Boiu și strada Școala de Înot, ar putea rămâne închis pe durata iernii.

„Acum strada este blocată. Se schimbă două conducte de apă. Se lucrează până la intersecția perpendiculară. Această zonă se va deschide până în decembrie, înainte de sărbători, iar apoi se va închide tronsonul spre Școala de Înot, dar nu cred că vor apuca să finalizeze și partea cealaltă anul acesta”, a declarat ing. Vasile Maier, director general al Apă Canal Sibiu.

După finalizarea lucrărilor dintre Bulevardul Victoriei și Zaharia Boiu, echipele vor avansa către segmentul dintre strada Zaharia Boiu și Școala de Înot, în funcție de stadiul lucrărilor și condițiile meteo.

Inițial, termenul estimat pentru lucrările pe tronsonul actual era 24 octombrie 2025. În funcție de evoluția lucrărilor, termenul de finalizare s-ar putea prelungi.