lucrările de pe șoseaua alba iulia ar putea fi gata până la sărbători: „depindem de vreme”

Pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu se desfășoară, de câteva luni, lucrări majore de modernizare a infrastructurii de canalizare. Potrivit directorului Apă Canal Sibiu, Vasile Maier, termenul estimat pentru finalizare este luna decembrie, înainte de sărbători, însă totul depinde de condițiile meteo din următoarele săptămâni.

Lucrările de modernizare a canalizării pe Șoseaua Alba Iulia au înregistrat deja întârzieri. Chiar și așa, directorul de la Apă Canal anunță că ar urma să fie finalizate până la iarnă. „Ar trebui să terminăm până de sărbători. Asta sperăm. Două săptămâni a tot plouat și nu s-a putut lucra. Sunt puțini constructori și, din păcate, mediocri. Ar trebui să apuce să asfalteze între Grâului și Biltz. Dacă vremea ne ajută. Dacă nu, ne oprim în dreptul la Biltz. Nu putem lăsa zona așa peste iarnă”, a declarat Vasile Maier, directorul general al Apă Canal Sibiu.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, desfășurată la sfârșitul lunii septembrie, primarul Astrid Fodor a explicat motivele întârzierilor înregistrate pe șantierele din oraș. Printre cauzele menționate se numără livrarea cu întârziere a materialelor de către distribuitori, precum și întârzieri în efectuarea plăților.

Reamintim că șantierul a fost deschis în luna aprilie, iar lucrările sunt executate de SC DEConstruct AG SRL, în baza unui contract cu Apă Canal Sibiu. Intervențiile se desfășoară pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Ogorului și strada Grâului.

Lucrarea presupune instalarea unui nou colector de canalizare, realizat din poliester armat cu fibre de sticlă (PAFSIN), cu diametre de 1.000 mm și 800 mm. Colectorul va avea o lungime de aproximativ 750 de metri și este esențial pentru îmbunătățirea sistemului de canalizare din cartierul Turnișor.