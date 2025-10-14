ministerul educației lămurește: salariile rămân aceleași, se unifică doar calculul sporului

Ministerul Educației reacționează la acuzațiile formulate de federațiile sindicale din învățământ privind diminuarea veniturilor profesorilor și susține că nu este vorba despre o reducere salarială, ci despre „un calcul unitar” al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor Curții de Conturi.

Reprezentanții ministerului au transmis marți, 14 octombrie, că adresa sindicatelor, în care se reclamă scăderea veniturilor personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, se bazează pe o interpretare eronată.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, precizează Ministerul Educației.

Cum se calculează sporul

Instituția explică faptul că salariul de bază al cadrelor didactice este cel prevăzut în anexele Legii-cadru nr. 153/2017, la care se adaugă un spor de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică.

Acest spor se acordă pentru:

-personalul didactic de predare;

-personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6;

-personalul de îndrumare și control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A.

Ce a constatat Curtea de Conturi

Potrivit ministerului, Curtea de Conturi a descoperit că, în anii anteriori, acolo unde personalul beneficia deja de gradație de merit, dirigenție sau coeficienți pentru învățământ special, sporul de suprasolicitare era calculat nu doar la salariul de bază, ci și la aceste majorări. Practic, sporul era calculat „la spor”, ceea ce a generat diferențe între angajați aflați pe poziții similare.

„Curtea de Conturi a constatat faptul că […] sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază –, ci includea și gradație de merit/dirigenție/învățământ special”, arată instituția.

Aplicare unitară începând cu septembrie 2025

Ministerul precizează că, în urma recomandărilor Curții de Conturi, toate inspectoratele și unitățile de învățământ au fost obligate să recalculeze sporul strict raportat la salariul de bază stabilit prin lege, începând cu septembrie 2025.

Astfel, toți angajații cu același grad didactic, vechime și studii vor primi același cuantum al sporului, „așa cum este legal”, susține ministerul.

Sindicatele din educație nu au anunțat deocamdată dacă acceptă explicațiile ministerului sau dacă vor continua demersurile de protest.