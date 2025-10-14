Muzeul Astra a primit un premiu important la European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale. Distincția este un motiv de mândrie națională, punctează președinta Consiliului Județean Sibiu. Muzeul Astra este prima instituție publică din țară care obține un premiu Europa Nostra.

Proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale, un hub creativ aflat în Piața Mică a Sibiului, a fost premiat în cadrul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025, la Bruxelles, la categoria „Educație, Formare și Abilități”.

Muzeul Astra este singura instituție culturală din România care a primit „Oscarul” în segmentul patrimoniului cultural european.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, aflată și ea la Bruxelles, a precizat, la începutul ședinței extraordinare a CJ de marți, că este premiu reprezintă un motiv de mândrie pentru România.

„Sunt la Bruxelles, cu delegația României, unde colegul nostru, Ciprian Ștefan, managerul Muzeului Astra, a venit să ne vorbească despre premiul pe care Muzeul Astra l-a primit ieri. Un premiu desemnat de Europa Nostra, care decernează cele mai importante premii pe patrimonii din Europa. A fost un motiv de mândrie pentru mine, ca sibiancă, dar practic premiul dobândit de Muzeul Astra este un motiv de mândrie pentru România. A fost singurul proiect din România care a fost selectat și premiat și ceea ce este și mai important și ar trebui să ne facă pe noi să vedem calitatea oamenilor care conduc instituțiile din subordinea Consiliului Județean, este faptul că este pentru prima dată în istoria acestor premii când astfel de premii sunt luate de o instituție publică în România, nu de către o instituție privată. Prima instituție publică din România care ia un premiu pe patrimoniu Europa Nostra este Muzeul Astra și colegul nostru chiar merită toate felicitările, împreună cu echipa lui. Am vrut neapărat ca exemplul lui de bună practică să fie împărtășit și colegilor din delegația României la Bruxelles în Comitetul European al Regiunilor”, a spus Daniela Cîmpean.