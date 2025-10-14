noapte agitată la cisnădie: o șoferiță băută a făcut praf mașina după o ceartă cu iubitul

Incidentul s-a petrecut luni seara, 13 octombrie, în jurul orei 22:40, în orașul Cisnădie. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 că un autoturism a acroșat o bordură a sensului giratoriu de pe strada Grigore Ionescu.

Echipajul deplasat la fața locului a identificat o femeie în vârstă de 26 de ani, localnică, care a declarat că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Potrivit acesteia, pe fondul unor neînțelegeri cu concubinul, a decis să plece cu mașina, iar în apropierea sensului giratoriu ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit bordura, provocând avarii la roțile autoturismului.

Testarea alcoolscopică a șoferiței a indicat o valoare de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, o concentrație de peste trei ori mai mare decât limita care constituie infracțiune. Femeia a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului și pentru a lua măsurile legale care se impun. foto: arhivă