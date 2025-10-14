Vremea se anunță neobișnuit de blândă pentru perioada următoare, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie.

Temperaturile vor rămâne peste valorile specifice sezonului până la începutul lunii noiembrie, însă precipitațiile vor fi distribuite neuniform.

13 – 20 octombrie 2025: Răcire temporară, mai ales în nord

Prima săptămână aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale în toate regiunile, cu un accent mai pronunțat în zona de nord a țării. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în limite obișnuite.

20 – 27 octombrie 2025: Vreme mai caldă și ploi în vest

Săptămâna următoare revine la un regim termic mai plăcut, cu valori ușor peste media climatologică. Ploile vor fi ceva mai abundente în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor încadra în parametri normali pentru această perioadă.

27 octombrie – 3 noiembrie 2025: Toamnă autentică, dar călduroasă

Finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie aduc temperaturi peste media obișnuită în toate zonele țării. Regimul pluviometric se va menține în jurul normelor sezoniere, fără abateri semnificative.

3 – 10 noiembrie 2025: Stabilitate termică, precipitații normale

În prima decadă a lunii noiembrie, valorile termice se vor apropia de mediile specifice perioadei. Și cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale, fără excese sau deficit major.

Per ansamblu, luna următoare se conturează ca o toamnă blândă, fără episoade extreme, cu o ușoară abatere pozitivă a temperaturilor față de valorile tradiționale. Românii care iubesc zilele liniștite de toamnă aurie vor avea toate șansele să se bucure de ele și în noiembrie.