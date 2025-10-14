Anul acesta, societatea românească se confruntă cu unele dintre cele mai dure teme ale ultimelor decenii: femicidul, violența de gen, ura care se propagă necontrolat în mediul online și izbucnește apoi în offline.

În acest context tensionat, primul weekend al Astra Film Festival începe fără menajamente. Fără introduceri și fără artificii, ediția din acest an pune reflectorul direct pe realitățile imediate ale societății. Cineaști români și internaționali au documentat prezentul cu un ochi necruțător, fără filtre și fără ocolișuri, iar selecția de filme se anunță densă și apăsător de actuală.

Publicul de la Sibiu îi va întâlni în acest weekend pe unii dintre cei mai vocali artiști și jurnaliști ai momentului. Printre invitați se numără Erika Isac – artista care a stârnit dezbateri intense în zona feminismului și libertății de expresie, Caliu – lăutarul din Clejani, dar și jurnaliști cunoscuți precum Florin Negruțiu, Emilia Șercan, Paula Herlo, Ramona Ursu, Ioana Ciurlea, Alex Dima și Cristian Leonte.

Cele mai importante momente ale primului weekend Astra Film Festival 2025

Ediția din acest an Astra Film Festival va avea un weekend de deschidere foarte dens, în programul căruia se disting trei programe de dezbateri tip DocTalk, pe trei teme de cea mai mare importanță.

Primul DocTalk, „Neofascism online și offline pe algoritmul urii”, va putea fi urmărit chiar după Gala de deschidere de vineri, 17 octombrie, și proiecția filmului documentar „Decodând Ura” (r. Simon Klose, Danemarca – 2025).Filmul dezvăluie faptul că rețelele de socializare tolerează și uneori chiar stimulează discursul urii, pentru că se dovedește adeseori foarte vandabil. Dincolo de tensiunile și tertipurile din spatele platformelor digitale, filmul spune și o poveste despre curaj, ambiție și despre puterea de a demasca răul. La discuția moderată de jurnalista Digi24 Ioana Ciurlea vor participa alți doi jurnaliști de prestigiu: Emilia Șercan și Florin Negruțiu. Detalii și bilete: https://astrafilm.ro/aff2025-event/neofascism-online-si-offline-pe-algoritmul-urii/.

„Înot împotriva sistemului”, al doilea DocTalk din weekend, va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, după proiecția filmul „Înot cu obstacole”, realizat de echipa România, te iubesc!. Este un material jurnalistic pur despre cum sunt nevoiți campionii României să înfrunte obstacolele puse de autorități pentru a-și găsi drumul spre performanță. Moderatorul discuției este jurnalistul Cristian Leonte, iar invitați jurnalistul Alex Dima, vicepremierul Barna Tanczos și managerul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan. Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025-event/inot-impotriva-sistemului/

Al treilea DocTalk, „Când începe femicidul?”, va fi moderat de jurnalista Paula Herlo, iar invitatele ei sunt artista Erika Isac, jurnalista Ramona Ursu și Eniko Gall, din partea Asociației A.L.E.G. Discuția va porni de la un film documentar, „Anatomia unor delicte obișnuite” (r. Adina Sădeanu, România – 2025), care urmărește lupta a patru femei din România și Belgia pentru dreptate, într-o lume care refuză să recunoască faptul că expunerea intimității în spațiul virtual este o formă de agresiune sexuală. Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025-event/cand-incepe-femicidul/. În timp ce această dezbatere are loc la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu, în Piața Mare și în alte orașe din țară se va desfășura marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, organizat de Centrul FILIA, Asociația Transcena, Feminism România, ONG-ul E-Romnja și Grado România.

Alte filme de văzut în weekend sunt „Cioburile” (r. Masha Chernaya, Georgia – 2024), care arată schimbările prin care trece o artistă din Georgia după invadarea țării ei de către armata rusă; „Contract de 9 luni” (r. Ketevan Vashagashvili, Georgia – 2025), despre o mamă-surogat din Georgia aflate la a cincea sarcină care, neavând altă pregătire, încearcă să-și câștige astfel existența pentru a-și crește fiica; „Fericire pentru toți” (r. Filip Remunda / Republica Cehă / 2024), caresurprinde transformarea unui împătimit admirator al lui Putin, care nu se mai regăsește în societatea rusă, într-un activist pro-Ucraina; „Sub acoperire: Demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking, Marea Britanie – 2024), despre o investigație jurnalistică sub acoperire care arată cum manipularea digitală și ideologiile periculoase se ascund în spatele aparentelor libertăți, cum mișcări fasciste se organizează și recrutează în spațiul digital, iar sursele lor de finanțare duc până în Silicon Valley.

Astra Film Festival se va desfășura la Sibiu în perioada 17-26 octombrie. Vor fi zece zile cu peste 70 de filme, cele mai multe în premieră, urmate de, majoritatea, de dezbateri la care participă realizatorii filmelor și personalități importante din România. Programul complet, bilete și informații, pe rețelele de socializare și pe site-ul festivalului: https://astrafilm.ro/program/. Festivalul va continua cu AF Online până în data de 9 noiembrie, când cele mai multe filme vor putea fi văzute online de pe întregul teritori al României.