Lucrările pe Lotul 3 Cornetu – Tigveni al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești avansează vizibil, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Secțiunea, considerată una dintre cele mai dificile de pe întregul traseu montan, implică numeroase structuri de anvergură și tuneluri, inclusiv cel mai lung tunel rutier autorizat din România.

Conform Economedia.ro, Tunelul Poiana, cu o lungime de 1,7 km, înregistrează evoluții importante:

Pe această secțiune, una dintre cele mai complexe de pe traseul A1 Sibiu–Pitești, lucrările avansează într-un ritm susținut pe mai multe fronturi, arată secretarul de stat:

Tunel Poiana (cel mai lung tunel rutier, cu autorizație de construire, din România – 1,7 km): Portal 2 a fost finalizat. Au fost realizate și testate ancorele de test, iar în prezent sunt analizate rezultatele. În zona Portalului 2 se amenajează terasamentele platformei de montaj și lansare a TBM-ului(mașina de forat tunel), pregătind astfel etapa de execuție a tunelului propriu-zis. Portal 1 este realizat în proporție de 85%, lucrările urmând să fie finalizate în perioada următoare.

Structuri și lucrări conexe: Se lucrează simultan la 12 viaducte de pe traseu. Se execută lucrări la ecoductul Călinești, un element esențial pentru protejarea faunei și conectivitatea ecologică. Se desfășoară lucrări de consolidare și terasamente pe mai multe tronsoane.



“Instalația de foraj (TBM) a fost testată la producător, a fost demontată și acum este transportată spre portul în care va fi încărcată cu destinația Port Constanța. Aceste lucrări reprezintă pași importanți în realizarea Secțiunii 3, care va asigura o conexiune strategică între Cornetu și Tigveni și va contribui semnificativ la finalizarea Autostrăzii Sibiu – Pitești.”, conchide Ionel Scriosteanu.

La ora actuală sunt în lucru 3 secțiuni ale autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), parte a coridorului 4 Pan-european:

– Secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni): 9,86 km. Termenul de finalizare contractual este anul 2027 dar în actualul ritm de lucru este posibil să fie deschisă circulația mai devreme (2026).

– Secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni): 37,40 km. Termenul contractual de finalizare este 2028.

– Secțiunea 2 (Boița-Cornetu): 31,33km. Termenul contractual de finalizare este 2028.