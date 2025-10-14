Cine și-ar fi imaginat, pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, că vom asista la un conflict de asemenea proporții distrugătoare? La trei ani distanță, chiar la granița României, numărul victimelor continuă să crească zilnic cu sute sau chiar mii de oameni.

După zeci de ani de pace, Europa vorbește din nou deschis despre pericolul care planează asupra întregului continent. În acest cadru tensionat, Astra Film Festival lansează o dezbatere ce își propune să exploreze în profunzime adevăratul preț al războiului: destine frânte, răni care nu se vindecă și o umanitate care pare să se piardă.

Dezbaterea de tip DocTalk „Război – văzut din intimitatea dușmanului” (20 octombrie, 19:30 – Filarmonica, Sala Thalia) aduce în discuție felurite fațete ale războiului ruso-ucrainean și a celui din Afganistan, în încercarea de a vedea cum au modelat aceste momente istorice cruciale destinele oamenilor. Chiar și oamenii de acasă sunt nevoiți să își ducă viețile mai departe, trăind practic cu războiul la ușă. În războiul modern, frontul poate apărea oriunde, nu doar pe linia de demarcație dintre armatele care se înfruntă. Din multe puncte de vedere, acesta este adevăratul cost al războiului: ceea ce lasă în urmă în viețile supraviețuitorilor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Discuția va fi moderată de jurnalistul Răzvan Marcu, care-i va avea invitați pe scriitorul Radu Vancu, pe expertul în strategii militare, Hari Bucur Marcu, și pe istoricul militar Florin Șperlea. Împreună, vor încerca să ridice întrebări extrem de relevante în contextul dat, precum: Ce concluzii tragem noi, oamenii simpli, din aceste războaie? Cât să reziști mental și emoțional într-un astfel de context tulburător? Detalii și bilete, aici: https://astrafilm.ro/aff2025-event/razboi-vazut-din-intimitatea-dusmanului/.

Filmele de la care pornește dezbaterea

Documentarul Cei Vii (r. Anca Hirte, România – 2025) surprinde conflictul armat din Afganistan prin ochii a patru soldați români aflați în misiune. Filmul funcționează ca o confesiune colectivă, asemenea unei sesiuni terapeutice, îmbinând mărturii intime cu imagini din arhiva personală, înregistrări din timpul misiunilor de pe front și fragmente din viața de după întoarcerea acasă. La dezbatere vor fi prezenți pentru o sesiune de Q&A și autorii filmului, Bianca Alexandrescu și Anca Hirte. Documentarul va mai rula ulterior și pe 24 octombrie, la Astra Film Cinema: https://astrafilm.ro/aff2025/cei-vii/.

În Kabul, între rugăciuni (r. Aboozar Amini, Olanda – 2025), înțelegem de ce băieții afgani, crescuți în mirajul spiritului taliban, ajung să creadă cu toată ființa că scopul suprem al vieților lor este să devină atacatori sinucigași cu bombă în numele lui Allah. Ne e dat, prin acest film, să fim martorii unei realități inconfortabile, în care tinerii afgani sunt crescuți în filozofia unei morți de martiri, pentru a răzbuna decenii de asuprire. Documentarul concurează la secțiunea competițională Voci Emergente poate fi văzut în 20 și 25 octombrie, la Sala Thalia și la Astra Film Cinema Sibiu: https://astrafilm.ro/aff2025/kabul-intre-rugaciuni/.

Domnul Nimeni împotriva lui Putin (r. David Borenstein, Danemarca – 2025), care concurează pentru un premiu al secțiunii competiționale Europa de Est, prezintă dilema insuportabilă a oamenilor din Rusia. Un profesor e forțat să predea propagandă de război în școli, în loc de propria materie, și să promoveze versiuni distorsionate ale istoriei europene, dezvăluind angoasa din societatea rusă și impactul profund al regimului lui Vladimir Putin asupra cetățenilor obișnuiți. Proiecții pe 18 și 23 octombrie, la CineGold Sibiu: https://astrafilm.ro/aff2025/domnul-nimeni-impotriva-lui-putin/.

Cioburile (r. Masha Chernaya, Georgia – 2024), de asemenea selectat în secțiunea competițională Europa de Est, este un film profund personal, care arată schimbările prin care trece o artistă georgiană după invadarea țării ei de către armata rusă. Artista explorează spațiul în toate direcțiile, oameni dragi, relații, evenimente, drame, neînțelegeri, și îți oferă șansa să privești, prin obiectivul camerei ei, în interiorul unei lumi contradictorii. De văzut pe 19 și 23 octombrie, la Astra Film Cinema și Cinegold: https://astrafilm.ro/aff2025/cioburile/.

Fericire pentru toți (r. Filip Remunda, Republica Cehă – 2024), din aceeași secțiune, Europa de Est,surprinde transformarea lui Vitaly, dintr-un împătimit admirator al lui Putin, într-un activist pro-Ucraina, pe fondul unui proces de dezamăgire profundă, în recursul căruia nu își mai găsește locul în societatea rusă. De văzut pe 18 și pe 22 octombrie, la Astra Film Cinema și CineGold: https://astrafilm.ro/aff2025/fericire-pentru-toti/.

Dragul meu Théo (r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025). De cealaltă parte a frontului, în Ucraina, o tânără mamă înrolată voluntar își consemnează sentimentele și experiențele de pe front sub forma unui jurnal dedicat fiului ei, Théo, în vârstă de cinci ani. Ea alege să lupte pentru a salva viitorul băiatului ei, pentru ca mai târziu acesta să nu fie nevoit să meargă el la război. Un film mărturie despre curaj, maternitate și sacrificiu, care va fi proiectat pe 20 și 25 octombrie, la CineGold Sibiu: https://astrafilm.ro/aff2025/dragul-meu-theo/.

Astra Film Festival se va desfășura la Sibiu în perioada 17-26 octombrie. Vor fi zece zile cu peste 70 de filme, cele mai multe în premieră, urmate de, majoritatea, de dezbateri la care participă realizatorii filmelor și personalități importante din România. Programul complet, bilete și informații, pe rețelele de socializare și pe site-ul festivalului: https://astrafilm.ro/program/. Festivalul va continua cu AF Online până în data de 9 noiembrie, când cele mai multe filme vor putea fi văzute online de pe întregul teritori al României.