Consilierii județeni au aprobat, marți, în ședință extraordinară un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Aeroportului Internațional Sibiu. Alocarea sumelor de bani către aerogară a fost contestată de consilierii AUR, cărora directorul aeroportului le-a oferit explicații suplimentare.

„Apreciem că rectificarea bugetului la aeroport este nejustificată”, a precizat consilierul Bogdan Drașoveanu din partea AUR. El a înșirat motivele pentru care grupul din care face parte se va opune proiectului. „Se propune o rectificare a bugetului cu 11.200 mii lei față de bugetul aprobat în aprilie 2025. (…) constând în cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate. (…) Apoi se solicită o suplimentare cu 127 mii lei pentru bonusuri. În ce constau aceste bonusurile, să fie cele legate de majorarea indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație? Atunci este total inoportun. (…) Indiferent de natura acestor bonusuri, mă văd nevoit să repet: este chiar necesară o rectificare bugetară pentru acordarea de bonusuri în condițiile traversării unei perioade acute de criză? Credem că nu. Acele cheltuieli de exploatare în ce constau? Mai apare altă categorie de cheltuieli, cele cu alte servicii, care cresc cu 8,72%, însă sunt enumerate doar exemplificativ: curățenie, tarife de calitate securitate, deși este evident că aceste servicii sunt sub imperiul unor contracte. Consultanță juridică? După aprige dezbateri, unde ne-am opus cu vehemență, a fost aprobată și externalizarea serviciilor pentru consultanță juridică la aeroport pentru procesele ce sunt izvorâte din implementarea proiectelor. (…) Având în vedere că am adus critici pe aceste categorii (…) ne opunem modificării bugetare”, a precizat consilierul.

Directorul Aeroportului, Marius Gîrdea, a explicat fiecare cheltuială în parte, menționând motivele pentru care este nevoie de această rectificare bugetară. „La momentul construcției bugetare aveam o decizie de impunere bazată pe declarația valorii aeroportului, așa cum a fost făcută la final de an, respectiv doar pe clădirea veche a aeroportului. În contabilitatea aeroportului, extinderile și valorile noi au fost evidențiate odată cu finalizarea situațiilor financiare, respectiv în luna mai 2025”, a precizat Gîrdea. El a arătat că, în urma finalizării procesului de introducere în evidențele contabile a întregii valori a aerogării, Primăria Sibiu a transmis o nouă decizie de impunere. „Această creștere reflectă niște datorii pe care Aeroportul le are în mod legal față de Primăria Sibiu”, a precizat directorul AIS. El a mai precizat că, ulterior aprobării bugetului aeroportului, în codul fiscal au survenit o serie de modificări: a fost introdusă „taxa pe stâlp”, care în trecut nu exista. De altfel, valoarea pistei a crescut la 360 milioane lei, care generează un impozit mai mare – de aproape 900.000 lei.

În ceea ce privește bonusurile – pentru care se solicită rectificarea bugetară – ele sunt oferite în mod legal angajaților. „Ei au dreptul la o cotă parte din profitul realizat de către regie. Reprezintă drepturile angajaților. Dacă nu acordăm aceste bonusuri, riscăm să fim chemați în instanță pentru neplata acestor drepturi”, a precizat Marius Gîrdea.

La capitolul privind cheltuielile din exploatare, Gîrdea a menționat că „așa cum știm, până la mijlocul anului, curentul era limitat conform prevederilor legale la 1 leu/kW. De la mijlocul anului, prețul a crescut”.

Cât despre banii prevăzuți pentru consultanță juridică, directorul aeroportului a precizat că sunt necesari pentru procesul ce urmează să fie deschis la Curtea de Arbitraj în cazul contractului de modernizare și extindere a aerogării. „Am prevăzut un onorariu de 250.000 lei. Ca să putem plăti acei bani, noi trebuie să avem o alocare bugetară. Apoi vom semna un contract de asistență cu o casă de avocatură. Ca să venim cu această sumă, noi am sondat piața. Am solicitat unor case de avocatură să ne spună cât ar costa acest demers. Ei ne-au dat oferta, iar această ofertă, care se întinde pe parcursul acestui demers, este de 250.000 lei. Eu anul acesta trebuie să prevăd întreagă sumă, chiar dacă poate nu se vor cheltui 250.000 lei. Va mai exista și o taxă de timbru care va trebui plătită la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Industrie și Comerț a României, de 100.000 lei”, a adăugat directorul Marius Gîrdea.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară de la aeroport a fost adoptat, într-un final, cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 7 abțineri.