Apă Canal Sibiu S.A. anunță că joi, 16.10.2025 vor avea loc lucrări de spălare și igienizare a rezervorului de apă potabilă din cart. Gusterita , str. Viilor, fapt ce implică întreruperea alimentării cu apă potabilă a imobilelor de pe următoarele străzi: Malinului , Gorunului , Bradului, Viilor , Stejarului .

Sistarea furnizarii apei va fi in intervalul orar 07:00 – 17:00 Intervențiile au ca scop asigurarea calității apei și sunt executate conform graficelor impuse de legislația în domeniu. La reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului de turbiditate.

Pentru a asigura necesarul minim de apă în intervalul menționat, va fi pusă la dispoziția populației cisterna cu apă menajeră, stationata la intersectia str. Maior Nita Octavian / str. Smardan

Relații suplimentare pot fi obținute la Call Center – tel: 0269962 sau la Dispecerat – tel: 0269222777.