Nouă medalii de aur, șase de argint și una de bronz este contribuția sportivilor de la Puma Club Sibiu la rezultatele obținute de lotul național al României Campionatele Mondiale de Taekwon-do ITF. Țara noastră a obținut locul 2 la seniori și deține poziția a 3-a în privința numărului total al medaliilor de aur.

La Campioantul Mondial de Taekwon-do ITF, organizat între 7 – 11 octombrie ac în Porec, Croația, unde au fost prezenți 1473 de sportivi din 57 de țări. Puma Club Sibiu a participat cu 14 sportivi, care au consolidat lotul național al României.

„Rezultatele reflectă pe deplin atât nivelul de pregătire al sportivilor, cât și implicarea antrenorilor noștri. Avem ambiția de a face din „Puma” cel mai cunoscut ambasador al sportului sibian. Este o onoare să punem Sibiul pe harta sportului românesc și să purtăm tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere”, a transmis Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.

Rezultatele „pumelor” sunt următoarele:

Hadăr Paul: Campion Mondial – tehnici speciale, juniori masculin, individual; Campion Mondial – tehnici speciale, juniori masculin, echipe.

Dancu Ioan Marius: Vicecampion Mondial – luptă, categoria +87 kg, seniori masculin, individual; Campion Mondial – spargeri forță, seniori masculin, echipe.

David Mario Olan: Vicecampion Mondial – luptă, categoria -87 kg, seniori masculin, individual; Campion Mondial – spargeri forță, seniori masculin, echipe.

Nicoară Radu: Campion Mondial – tehnici speciale, seniori masculin, echipe.

Văcariu Vlad: Medalie de bronz – tull 1 Dan, seniori masculin, individual; Campion Mondial – tehnici speciale, seniori masculin, echipe.

Văcariu Ștefania; Vicecampioană Mondială – tull, juniori feminin, echipe.

Tomescu Alexandru: Campion Mondial – tehnici speciale, seniori masculin, echipe.

Oltean Oana: Campioană Mondială – tehnici speciale, seniori feminin, echipe; Vicecampioană Mondială – spargeri forță, seniori feminin, echipe.

Trîmbițaș David: Campion Mondial – tehnici speciale, juniori masculin, echipe.

Tudosie Eva: Vicecampioană Mondială – spargeri forță, juniori feminin, echipe;

Todor Antonia: Vicecampioană Mondială – spargeri forță, juniori feminin, echipe.

Popa Teodora: Locul 5 – tull individual, juniori feminin, 1 Dan.

Radu George: Locul 9 – tull, seniori masculin, 3 Dan.

Lala David: Fără medalie, dar cu o prestație foarte bună la prima participare la un campionat mondial.

Alături de sportivi clubului, în delegația României s-au aflat antrenorii Alin Lazurca și Arthur Meizel, alături de Ciprian Banea, vicepreședinte „Puma”.

Conform Anuarului Sportului Românesc 2024, „Puma” ocupă locul I în clasamentul național al cluburilor de taekwon-do ITF, fiind totodată și clubul cu cele mai bune rezultate competiționale din Sibiu.