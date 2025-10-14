Datele personale ale unui conducător auto aflate în evidențele Poliției nu pot fi consultate decât în situații clar prevăzute de lege. Niciun polițist sau reprezentant al unei alte instituții nu are voie să acceseze aceste informații „din curiozitate” sau fără un motiv oficial.

Conform Mediafax, avocatul Adrian Cuculis atrage atenția că sistemul informatic al Poliției înregistrează fiecare accesare, împreună cu identitatea persoanei care a realizat interogarea, ora și motivul invocat. Astfel, orice verificare nejustificată poate fi depistată cu ușurință, iar cei vinovați pot răspunde penal.

„Orice polițist poate să consulte datele unui șofer doar dacă există o lucrare în derulare sau un temei legal clar. Simplul fapt că vrea să verifice din interes personal nu este permis și reprezintă o faptă penală”, a explicat avocatul pentru promotor.ro.

Nu doar Poliția Rutieră are acces la aceste baze de date. Instanțele de judecată, Jandarmeria sau organele de cercetare penală pot, de asemenea, verifica datele unui conducător auto, însă numai în contextul unei anchete, al unei contravenții sau al unui incident rutier.

Cum poate afla un șofer cine i-a verificat dosarul

Orice persoană are dreptul să solicite istoricul accesărilor propriului dosar din baza de date a Poliției. Procedura este simplă: se depune o cerere către Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), instituția care gestionează jurnalul de accesări.

Documentul emis de IGPR va arăta: numele persoanei sau instituției care a efectuat interogarea; data și ora la care a fost realizată accesarea; temeiul legal invocat.

Dacă șoferul constată că datele sale au fost verificate fără un motiv justificat, poate depune plângere penală sau sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform legii, accesarea este permisă în situații precum: aplicarea unei sancțiuni rutiere; implicarea într-un accident; controlul la frontieră; anchete civile sau penale.

Măsura vine după ce tot mai mulți șoferi au reclamat accesări abuzive în baza Poliției. Deși multe nu ajung în instanță, fenomenul este în creștere, iar instituțiile sunt tot mai atente la modul în care angajații folosesc bazele de date interne.