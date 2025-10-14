Centrul Sibiului este sufocat de trafic, iar șoferii își pierd răbdarea pe străzile din zona Piața Unirii, Bulevardul Victoriei și strada Andrei Șaguna. De vină sunt lucrările desfășurate simultan în mai multe puncte cheie din oraș, care au blocat circulația sau au deviat-o pe rute înguste și deja aglomerate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pe strada Andrei Șaguna, în fața Prefecturii, se execută, marți, lucrări de către compania de gaz Delgaz Grid, ceea ce a dus la îngustarea carosabilului și formarea de coloane. Mersul bară la bară a devenit normă, nu excepție, în această zonă.

La această problemă se adaugă și închiderea completă a străzii Rennes, unde Apă Canal Sibiu desfășoară lucrări ample de reabilitare a rețelei de apă. Tronsonul dintre Bulevardul Victoriei și Zaharia Boiu este închis complet, iar accesul este permis doar pentru localnici. Termenul estimat pentru finalizarea completă a lucrărilor pe strada Rennes este 24 octombrie 2025.

Citește și: Lucrările de pe Rennes mai durează: o bucată din stradă, închisă probabil și peste iarnă

Nici în alte zone lucrurile nu stau mai bine. Pe strada Moara de Scoarță, compania Delgaz Grid a finalizat primul tronson, între străzile Lupeni și Teilor, dar lucrările continuă și aici. Termenul oficial de finalizare este 24 octombrie 2024, însă constructorii speră să termine chiar mai devreme.