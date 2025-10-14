lucrări de asfaltare pe strada centrală din sibiu, drum în reparații, proiecte de infrastructură urbană, șantier în piața mare, consolidare stradală, oraș sibiu.

Centrul Sibiului este sufocat de trafic, iar șoferii își pierd răbdarea pe străzile din zona Piața Unirii, Bulevardul Victoriei și strada Andrei Șaguna. De vină sunt lucrările desfășurate simultan în mai multe puncte cheie din oraș, care au blocat circulația sau au deviat-o pe rute înguste și deja aglomerate.

video
play-rounded-fill

Pe strada Andrei Șaguna, în fața Prefecturii, se execută, marți, lucrări de către compania de gaz Delgaz Grid, ceea ce a dus la îngustarea carosabilului și formarea de coloane. Mersul bară la bară a devenit normă, nu excepție, în această zonă.

clădiri istorice și mașini parcate în centrul orașului sibiu, pe o stradă cu arhitectură arhitecturală tradițională și modernă, reprezentând cultura și urbanismul local.
ambianță urbană cu mașini parcate și clădiri istorice din sibiu, pe o stradă aglomerată, în timpul zilei, înconjurată de arhitectură veche și atmosferă autentică din orașul sibiu.

La această problemă se adaugă și închiderea completă a străzii Rennes, unde Apă Canal Sibiu desfășoară lucrări ample de reabilitare a rețelei de apă. Tronsonul dintre Bulevardul Victoriei și Zaharia Boiu este închis complet, iar accesul este permis doar pentru localnici. Termenul estimat pentru finalizarea completă a lucrărilor pe strada Rennes este 24 octombrie 2025.

Citește și: Lucrările de pe Rennes mai durează: o bucată din stradă, închisă probabil și peste iarnă

lucrări de infrastructură în sibiu, muncitori și excavator jcb în acțiune, reparații pe strada trifoiului, semnalizare rutieră, urbanism și dezvoltare urbană în centrul orașului.
parcare rezervată în centrul orașului sibiu, cu semne de circulație și mașini parcate legal, lângă clădire istorică, reprezentativă pentru arhitectura urbană a orașului, în zona centrală a sibiului.

Nici în alte zone lucrurile nu stau mai bine. Pe strada Moara de Scoarță, compania Delgaz Grid a finalizat primul tronson, între străzile Lupeni și Teilor, dar lucrările continuă și aici. Termenul oficial de finalizare este 24 octombrie 2024, însă constructorii speră să termine chiar mai devreme.

Ultima oră