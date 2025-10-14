Trei bărbați domiciliați în Apoldu de Sus au mari probleme cu legea după ce au fost prinși în timp ce furat mai mulți arbori de pe raza localității Câlnic, județul Alba.

Mai exact, în seara zilei de 13 octombrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că persoane necunoscute sustrag material lemnos dintr-o pădure situată pe raza localității Câlnic, județul Alba.

Agenții s-au deplasat la fața locului și, la scurt timp, au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, din Apoldu de Sus, bănuiți că ar fi sustras material lemnos dintr-o pădure aflată pe raza localității Câlnic.

La data de 14 octombrie 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de cei trei bărbați, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.