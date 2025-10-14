urmărire ca-n filme la avrig: un minor a fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, 13 octombrie, în jurul orei 01:50, în orașul Avrig. Polițiștii rutieri au observat în trafic un autoturism care circula pe DJ 105G și al cărui șofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale agenților.

Echipajul de poliție a pornit imediat în urmărirea mașinii. Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 16 ani, domiciliat în comuna Turnu Roșu, și-a continuat deplasarea pe strada Gheorghe Lazăr din Avrig, iar la intersecția cu DN1 a pierdut controlul direcției, a acroșat un stâlp de iluminat public și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Testarea alcoolscopică a arătat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care minorul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Ulterior, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului, acesta fiind dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Hunedoara. În cursul zilei de luni, urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Avrig, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului și aplicării măsurilor legale.

foto: arhivă