Un urs colindă, de câteva zile, străzile din localitatea sibiană Nocrich. Localnicii sunt îngrijorați și se tem pentru viețile lor deoarece animalul sălbatic a pătruns în gospodării. Reprezentanții primăriei le atrag atenția oamenilor să se ferească de urs și să sune la 112 dacă îl văd: „Am făcut și facem tot ce ne permite legislația”.
„Ursul de plimbă de câteva zile prin localitatea Nocrich, intră prin gospodării și face prăpăd”, a precizat un cititor Ora de Sibiu. El a furnizat și imagini din seara zilei 11 octombrie, când ursul colinda străzile. Oamenii sunt îngrijorați și nu știu ce să facă în această situație.
Reprezentanții primăriei spun că se confruntă tot mai des cu aparițiile urșilor în Nocrich. Ei explică că s-au făcut și se fac în continuare toate demersurile pentru îndepărtarea exemplarelor de animale sălbatice.
„Înțelegem situația în care ne aflăm, dar repet, vă asigurăm că am făcut și facem în continuare tot ce ne permite legislația în vigoare, împreună cu fondurile de vânătoare și instituțiile abilitate pe această linie. Apelați fără nici o ezitare serviciul 112, în situația în care îl vedeți sau este aproape de gospodăriile dumneavoastră! Nu faceți pe eroii și evitați pe cât e posibil a intra în contact cu animalul sălbatic”, le-a transmis Emil Anghel, consilierul personal al primarului, locuitorilor din Nocrich.
