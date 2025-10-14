Ieri, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu au organizat o acțiune dedicată verificării legalității transportului școlar, cu scopul de a spori siguranța copiilor care folosesc microbuze pentru a ajunge la școală și înapoi acasă.
Operațiunea, coordonată de Serviciul Rutier, s-a desfășurat simultan în mai multe zone ale județului și a avut un caracter preventiv și educativ.
În cadrul acțiunii, polițiștii au controlat 20 de microbuze școlare, atenția fiind concentrată pe:
- Documentația obligatorie pentru transportul public de persoane;
- Valabilitatea inspecției tehnice periodice, echiparea corespunzătoare și respectarea capacității maxime a vehiculelor;
- Respectarea regulilor de siguranță pentru pasagerii minori;
- Starea psiho-fizică a șoferilor, testați pentru consum de alcool și droguri;
- Respectarea traseelor și orarelor aprobate, precum și modul de conduită preventivă în trafic.
Rezultatele controalelor
Polițiștii nu au identificat nereguli grave, aplicând 10 sancțiuni contravenționale, dintre care două pentru neutilizarea centurii de siguranță. Totodată, conducătorii auto au primit recomandări și consiliere privind respectarea legislației rutiere și comportamentul preventiv.
Astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul anului școlar, în parteneriat cu instituțiile abilitate, pentru a proteja elevii pe drumurile județului.
Polițiștii rutieri reamintesc șoferilor care transportă elevi că respectarea normelor rutiere, verificarea tehnică regulată a vehiculelor și adoptarea unei conduite preventive sunt esențiale pentru siguranța copiilor.
