AUR Sibiu trece printr-o adevărată criză. După demisia lui Sebastian Suciu, președintele filialei, alți membri de partid au luat aceeași decizie.

Sebastian Suciu, președintele filialei AUR Sibiu, și-a anunțat luni demisia din funcție. El a decis să iasă din partid după cinci ani. „Rămân cu satisfacția că mi-am făcut datoria cu demnitate și profesionalism, în tot acest timp, în care am pus pe primul loc echipa, principiile și oamenii care au crezut sincer în acest proiect. (…) Această schimbare nu vine dintr-o simpla alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara!”, a scris Sebastian Suciu pe Facebook. (Detalii, AICI)

Alte două demisii din AUR Sibiu

După plecarea lui Suciu, alți doi membri de partid au decis să se retragă. Unul dintre ei este Marius Matei, care a ocupat funcția de secretar general al filialei județene.

„În viață vine un moment în care simți că trebuie să asculți glasul inimii și să faci pasul firesc. Pentru mine, acel moment este acum. Din solidaritate cu decizia domnului președinte al filialei județene AUR Sibiu, Sebastian Suciu, de a demisiona din partid, după aproape cinci ani dedicați activității în cadrul partidului AUR, am decis să închei această etapă, retrăgându-mă atât din funcția de secretar general al filialei județene AUR Sibiu, cât și din calitatea de membru al partidului. (…) Cred în continuare că politica trebuie să rămână aproape de oameni, bazată pe respect, muncă și responsabilitate față de comunitate. Funcțiile sunt trecătoare, însă caracterul este cel care ne definește cu adevărat ca oameni”, a scris Marius Matei într-o postare pe Facebook.

În același timp, Sebastian Buta, membru în AUR Sibiu, și-a anunțat demisia atât din partid, cât și din orice activitate politică. El spune că retragerea vine cu „multă dezamăgire și gust amar vis-a-vis de scena politică actuală”. „Am intrat în acest proiect politic muncind cot la cot cu Dl. Presedinte Sebastian Suciu la proiecte de viitor pentru Sibiu și sibieni. Am crezut cu tărie că putem clădi lucruri constructive pentru comunitatea sibiană dar din păcate din motive care nu țin de noi acest drum se închide aici. Voi continua să îmi focusez o parte din atenția mea pentru orașul pe care îl iubesc și voi continua să mă implic doar în proiecte serioase pentru Sibiu”, a adăugat Buta.

Atât Sebastian Suciu, cât și Sebastian Buta au publicat pe Facebook imagini cu mesajul „Opriți dictatura”.