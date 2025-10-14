În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfășurat o serie de controale în cadrul Campaniei Naționale pentru combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.

Acțiunile au vizat angajatorii care activează în domeniul industriei alimentare: brutării și patiserii, morărit, prelucrarea cărnii, a fructelor și legumelor, precum și fabricarea produselor lactate.

Scopul acțiunii a fost identificarea deficiențelor, eliminarea neconformităților și creșterea gradului de conștientizare privind importanța respectării legislației muncii.

În urma controalelor, inspectorii ITM Sibiu au verificat 26 de unități și au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 79.500 lei. Totodată, au fost dispuse 76 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate. Verificările s-au concentrat pe condițiile de muncă, respectarea normelor legale și modul de implementare a măsurilor dispuse anterior.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va continua să acționeze ferm, cu profesionalism și transparență, pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și pentru sprijinirea angajatorilor responsabili în aplicarea corectă a prevederilor legale”, a declarat Alexander George Wolf, inspector-șef al ITM Sibiu.