accident cu două mașini pe coposu

Un accident rutier s-a produs miercuri pe bulevardul Corneliu Coposu din Sibiu. Traficul este îngreunat în zonă.

UPDATE

Accidentul s-a produs din cauza unui șofer care nu s-a asigurat la ieșirea din parcare. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, un sibian în vârstă de 46 de ani ar fi pătruns pe Bulevardul Corneliu Coposu (dintr-o parcare) fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune cu un autoturism condus spre Piața Unirii, de către o tânără în vârstă de 20 de ani, domiciliată în Tălmaciu. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier tânăra a suferit vătămări corporale. Ea a fost dusă la spital. „A suferit un traumatism de antebraț drept (suspect fractură) și a fost transportată la UPU Sibiu în stare stabilă”, transmit reprezentanții SAJ Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul la fața locului se desfășoară alternativ, vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs miercuri în jurul orei prânzului.

„În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule, produs pe Bulevardul Corneliu Coposu. La acest moment, traficul pe sensul spre Piata Unirii este blocat”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Revenim cu detalii!