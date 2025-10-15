accidentare misterioasă la csu. ”am apelat la 3-4 doctori foarte buni” / video

Indisponibil în startul acestui sezon, conducătorul de joc al lui CSU, Filip Adamovic (36 ani) a pus pe jar medicii ortopezi, care nu i-au găsit încă un diagnostic clar.

Filip Adamovic nu a putut ajuta echipa în startul acestui sezon, având probleme medicale căruia medicii nu i-au dat încă de capăt. Bosniacul a avut o accidentare și în startul sezonului trecut, dar a revenit și a ajutat echipa la rezultatele bune din a doua parte a sezonului precedent.

”Cea mai complicată accidentare este cea a lui Filip Adamovic, el este nerefăcut și nu aș putea să vă dau un diagnostic exact. El va reveni la antrenamente treptat, însă nu știm când îl vom avea la meciuri și nici măcar medicii nu pot să zică chestia asta. Lucrurile sunt complexe, deci pot să spun că am apelat la trei sau patru medici, atât locali, cât și din afara Sibiului, medici foarte buni și eu am încredere că bosniacul va reveni pe teren. În momentul ăsta, cred că nimeni nu poate să spună dacă el va juca la următorul meci sau nu” a declarat directorul lui CSU, Alexandru Hanea.

”Blidaru a atras admirația tuturor”

Oficialul clubului sibian crede că o operație mai veche suferită de jucătorul bosniac poate fi cauza actualelor probleme medicale. ”Filip a suferit o intervenție chirurgicală acum 4 ani și este posibil ca aceasta să fie explicația pentru accidentările frecvente. Referitor față de transferul lui la Sibiu, el a fost transferat acum un an și câteva luni, cu un contract pe doi ani. Prestația lui Filip din a doua parte a sezonului trecut nu cred că a lăsat cumva de interpretat că nu poate fi de folos echipei. Nu am niciun regret că el a rămas la noi” a mai subliniat oficialul lui CSU.

Tânărul Andreas Blidaru a suplinit însă accidentarea lui Filip Adamovic, având evoluții peste așteptări în startul acestui sezon. ”Trebuie să recunosc că ceea ce a făcut Andreas a atras admirația tuturor, ca și conducător de joc principal. El a venit cu gândul că în acest an va avea foarte multe de învățat alături de Filip și că anul viitor va deveni un om de bază, însă lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum se preconizează” a concluzionat conducătorul clubului sibian.