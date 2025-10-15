alunecare de teren pe șantierul autostrăzii sibiu - pitești: complex turistic, în pericol să fie înghițit de pământ / foto

În loc să aducă dezvoltare, șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești riscă să provoace un dezastru natural în comuna Perișani, județul Vâlcea. Pe tronsonul montan aflat în execuția companiei italiene WeBuild, terenul a început să cedeze în mai multe puncte.

Primarul din localitate, Sorin Leonte, a precizat că expus pericolului imediat este un complex turistic, aflat la câteva zeci de metri de alunecare, proprietarul acestuia fiind de altfel și cel care a sesizat situația din zonă. Proprietarul complexului acuză constructorul de pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Pitești pentru această situație și solicită atât autorităților județene, cât și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere să intervină de urgență pentru a stopa extinderea perimetrului de instabilitate a terenului.

”De anul trecut este alunecarea, de când au început lucrările de deschidere a culoarului. Mie mi-a fugit atunci pământul și o construcție din apropierea malului pârâului. Cei de la SGA au făcut o corecție a malului, care a încetinit alunecarea, dar după ce au făcut drumul tehnologic au destabilizat și mai mult terenul, iar acum situația s-a agravat și după ploile din ultimele zile.” a afirmat acesta.

Drumurile provizorii au ajuns să fie spălate complet de torenți, taluzurile să se surpe în cascadă, iar solul instabil se deplasează constant către albiile râurilor și către gospodăriile din satele apropiate. Grohotișul, pământul dislocat și apa acumulată în rigolele improvizate se scurg necontrolat, transformând versanții într-o combinație periculoasă de noroi și resturi.

Deși oamenii din zonă au transmis sesizări către toate instituțiile responsabile: Prefectura Vâlcea, ISU, Apele Române, Garda de Mediu și APM, răspunsurile primite au fost superficiale, fără măsuri clare pentru oprirea degradării terenului. Nimeni nu pare dispus să intervină oficial, deși indiciile privind legătura dintre șantier și alunecările de teren sunt evidente.

Conform Ziarul de Vâlcea, WeBuild, la rândul ei, ar minimaliza impactul lucrărilor, preferând să aplice intervenții „de fațadă”: aruncă pietriș, aduce excavatoare pentru nivelări rapide, dar nu realizează drenaje, ziduri de sprijin sau consolidări reale ale versanților.

Cel mai probabil, defrișările masive din zonă au agravat situația, eliminând stratul vegetal care menținea solul compact.

Tot conform Ziarului de Vâlcea, cea mai gravă acuzație este că o parte din lucrări ar fi intrat în zona protejată a Parcului Național Cozia, fără aviz legal. Conform surselor locale, delimitarea șantierului ar fi depășit perimetrul aprobat prin acordul de mediu, iar utilaje grele ar fi intervenit chiar în sectoare unde defrișările și terasările sunt strict interzise.

Cu toate acestea, APM Vâlcea și Garda de Mediu nu au transmis până acum nicio sancțiune publică.

Autostrada Sibiu-Pitești este finanțată din bani europeni și reprezintă unul dintre proiectele strategice ale României. Tocmai de aceea, situația de la Perișani ar trebui să atragă o verificare urgentă din partea Ministerului Transporturilor, a Ministerului Mediului și, eventual, a DNA, în cazul în care se confirmă încălcări ale avizelor și normativelor tehnice.

Până atunci, muntele alunecă, iar oamenii privesc neputincioși cum casele lor sunt în pericol.

sursă foto – Ziarul de Vâlcea