bărbat ucis și îngropat la marginea sibiului: criminalii, un cuplu de 50 de ani, arestați pentru omor

Scene desprinse parcă dintr-un film de groază s-au petrecut la Sibiu, unde procurorii au elucidat o crimă comisă cu aproape o lună în urmă. Un bărbat de 67 de ani a fost ucis cu brutalitate, iar trupul său a fost găsit ulterior parțial îngropat într-o zonă cu vegetație de la marginea municipiului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, ancheta a început la data de 25 septembrie 2025, după ce un apel la 112 anunța descoperirea unui cadavru de sex masculin, aflat într-o zonă împădurită, parțial acoperit cu pământ. Procurorul s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunea de omor, iar investigațiile au scos la iveală o poveste cutremurătoare.

Crimă comisă în baracă, urmată de o îngropare macabră

Anchetatorii au stabilit că fapta s-a petrecut la 11 septembrie 2025, în baraca improvizată unde locuiau cei doi suspecți – o femeie de 52 de ani și un bărbat de 53 de ani. Cei doi, împreună, au agresat victima – un bărbat de 67 de ani – pe care o cunoșteau de mai mult timp.

„Inculpata, împreună cu inculpatul, a exercitat, cu intenție, mai multe acte de agresiune fizică asupra victimei, cauzând decesul acesteia. Cadavrul a fost apoi îngropat la circa 200 de metri distanță, într-o zonă cu vegetație”, se arată în comunicatul transmis de procurorul-șef de secție Simion Dan Octavian, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

După comiterea crimei, cei doi au ascuns trupul victimei într-un loc izolat, sperând că fapta lor nu va fi descoperită. Însă apelul făcut la 112, la sfârșitul lunii septembrie, a dus la descoperirea cadavrului și la declanșarea unei anchete ample.

Doi suspecți arestați preventiv

În urma cercetărilor și a probatoriului adunat, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului, pe 29 septembrie, iar judecătorii de la Tribunalul Sibiu au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ulterior, în urma extinderii cercetărilor, și femeia a fost pusă sub acuzare pentru aceeași infracțiune. Pe 9 octombrie 2025, procurorii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, iar a doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Sibiu a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Autorii și victima se cunoșteau anterior, între ei existând o stare conflictuală mai veche”, au precizat reprezentanții Parchetului.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și al Serviciului Criminalistic al IPJ Sibiu, precum și al lucrătorilor din cadrul IGPR – Direcția Operațiuni Speciale, Serviciul Operațiuni Speciale Sibiu.

Procurorii subliniază că „punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.